Ocultaban más de 150 kilos de droga entre limones: cayeron en un operativo en Tucumán

Entre limones, llevaban más de 150 kilos de droga.

Un amplio operativo contra el narcotráfico permitió incautar más de 150 kilos de droga que eran trasladados escondidos entre un cargamento de limones dentro de un camión que fue detenido en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Tucumán.

De acuerdo con la información conocida, el transporte había salido desde Colonia Santa Rosa, en Salta, y se dirigía hacia la provincia de Mendoza como destino final.

Entre limones, llevaban más de 150 kilos de droga. Un operativo en conjunto para localizar los 150 kilos de droga El operativo fue llevado adelante de forma coordinada entre personal de la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el contexto de una causa impulsada por la fiscalía federal de Salta.

Al realizar el control del vehículo, el escaneo del semirremolque evidenció anomalías en la mercadería declarada, lo que derivó en una revisión más minuciosa.

Según trascendió, el vehículo había partido desde Colonia Santa Rosa, en Salta, y tenía como destino final la provincia de Mendoza. Durante la descarga de la carga, los efectivos hallaron paquetes de forma rectangular y otros bultos irregulares ocultos entre los limones, todos con características compatibles con estupefacientes. En el procedimiento se incautaron más de 100 kilos de marihuana y alrededor de 52 kilos de cocaína. Hallan más de 150 kilos de droga ocultos en un cargamento de limones. Por orden de la Unidad Fiscal Federal de Salta, se dispuso la detención de las personas que viajaban en el camión, el secuestro del vehículo y el traslado de todas las actuaciones a la provincia de Salta, donde la causa seguirá su curso investigativo.

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