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26 de marzo de 2026 - 15:37
Jujuy

Más de 13 mil dosis de droga secuestradas en Jujuy: cómo fueron los operativos

En dos semanas hubo 60 procedimientos en distintos puntos de Jujuy. Hay más de 50 personas demoradas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Narcomenudeo

En las últimas semanas, una serie de operativos desplegados en distintos puntos de Jujuy dejó como resultado más de 13 mil dosis de droga secuestradas y más de 50 personas demoradas.

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Los procedimientos se llevaron a cabo entre el 9 y el 23 de marzo y estuvieron vinculados a causas por narcomenudeo, con intervención de la Justicia y áreas especializadas. En total, se realizaron 60 intervenciones que derivaron en la detención de 51 personas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Uno de los datos relevantes es el volumen de droga incautada durante los operativos. En conjunto, se secuestraron casi 4 mil dosis de cocaína y más de 9 mil de cannabis. Además, los procedimientos permitieron detectar otros elementos vinculados a la actividad, como balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo, que superó los 2,5 millones de pesos.

También se incautaron plantines de marihuana, hojas de coca y dos motocicletas.

Narcomenudeo (1)
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Más de 13 mil dosis de droga secuestradas en Jujuy: así fueron los operativos

Operativos en distintos puntos de Jujuy

Las intervenciones no se concentraron en un solo punto, sino que se desplegaron en distintas localidades, tanto del interior como de la capital. Entre los lugares donde se realizaron los procedimientos figuran San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico, San Pedro, La Quiaca y Humahuaca.

Esta distribución da cuenta de un trabajo extendido en todo el territorio, con foco en la detección de puntos de venta y circulación de drogas.

Los operativos forman parte de una serie de acciones que se vienen desarrollando de manera sostenida en la provincia para combatir el narcomenudeo. En ese marco, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

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