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23 de mayo de 2026 - 09:15
Salud.

"La automedicación es terrible": alertan en Jujuy por los riesgos en niños con gripe

La neumonóloga Patricia Meyer alertó sobre los riesgos de automedicar a niños en plena circulación de gripe y virus respiratorios en Jujuy.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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La neumonóloga Patricia Meyer fue contundente al referirse a una práctica que suele repetirse cuando aparecen síntomas como fiebre, tos o dolor de garganta. “La automedicación es terrible”, afirmó durante una entrevista a TodoJujuy.

Además, sostuvo que uno de los principales riesgos es utilizar medicación que no corresponde para la enfermedad que tiene el paciente. “Puede ser que no le haga nada para esa patología, que la enfermedad progrese o tenga efectos adversos que uno no desea”, explicó.

En ese sentido, insistió en que la medicación debe indicarse teniendo en cuenta distintos factores, especialmente en niños. “Uno tiene que estar muy seguro de qué medicación va a dar y que sea la adecuada para la edad, para el peso y para la patología”, señaló.

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El rol del pediatra de cabecera

Otro de los puntos que destacó la profesional fue la importancia de contar con seguimiento médico y evitar decisiones tomadas únicamente por recomendaciones informales o experiencias ajenas. Según indicó, el pediatra debe ser quien coordine el control del niño y determine cuándo es necesario derivar a otros especialistas.

“El paciente tiene que tener un pediatra de cabecera y el pediatra es el que tiene que tomar comando del seguimiento de estos niños”, sostuvo. Además, explicó que neumonólogos, alergistas y otros especialistas forman parte de un trabajo conjunto, pero que el control principal debe mantenerse desde pediatría.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

La advertencia de la neumonóloga Patricia Meyer llega en un contexto donde crecieron las consultas por cuadros respiratorios en Jujuy, especialmente vinculados a influenza y rinovirus. “Hay una circulación viral con virus de influenza que se combinó también con rinovirus”, explicó la especialista.

Según detalló, los síntomas que más se repiten en niños y adultos son la congestión nasal, el dolor de garganta, la tos persistente, la fiebre y el decaimiento general. Además, muchos pacientes presentan molestias al toser y cuadros que se extienden durante varias semanas.

Meyer también alertó sobre complicaciones que comienzan a verse con mayor frecuencia. “Muchos chicos están complicados con otitis, sinusitis y neumonía”, señaló.

En ese sentido, advirtió que los grupos más vulnerables siguen siendo los niños pequeños y los adultos mayores. “El foco de infección a partir de los chicos son los adultos y el mayor riesgo son los ancianos, que son los que se pueden complicar más”, sostuvo.

Embed - Preocupan los cuadros respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar

Qué recomiendan los especialistas

Patricia Meyer insistió en que una de las claves para evitar complicaciones es no minimizar los síntomas y sostuvo que hay medidas simples que siguen siendo fundamentales para reducir contagios y prevenir cuadros graves. “Tratar de mantener ambientes que tengan una buena aireación”, recomendó.

Entre las principales medidas preventivas, destacó:

  • Mantener la vacunación al día
  • Ventilar los ambientes diariamente
  • No enviar chicos enfermos a clases
  • Priorizar espacios abiertos
  • Evitar compartir utensilios y mates

La especialista también pidió reforzar cuidados especialmente en niños y adultos mayores, que forman parte de los grupos más vulnerables ante la circulación viral actual.

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Virus - Cuadro respiratorio | Foto generada con IA

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