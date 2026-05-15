Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en Jujuy

Las consultas por enfermedades respiratorias aumentaron en Jujuy con la llegada del frío y los cambios bruscos de temperatura , según explicó el médico tisioneumonólogo Jesús Chuquisaca, MP 1366 , en diálogo con Canal 4 y TodoJujuy. El especialista señaló que el incremento se observa en todas las edades, aunque se nota especialmente en niños.

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“ En realidad aumentaron en todas las edades, pero principalmente en chicos, dado que la escuela es una fuente principal de contagio y en esta época del año con mucho frío es lógico que se encierren y el contagio sea más intenso ”, indicó.

"La escuela es una fuente principal de contagio y en esta época del año con mucho frío" "La escuela es una fuente principal de contagio y en esta época del año con mucho frío"

Chuquisaca explicó que en esta época circulan distintos virus respiratorios, como rinovirus, virus sincicial respiratorio y gripe. Sin embargo, remarcó que el virus de la gripe es uno de los que más preocupa por las complicaciones que puede generar.

“No solamente los virus comunes, rinovirus, o sea sincitial respiratorio, sino el de la gripe, y eso es lo que nos preocupa mucho más”, sostuvo.

En niños, los cuadros que más se observan están vinculados a bronquiolitis.

“En los chicos, sobre todo, se está viendo bronquiolitis producido por estos virus” “En los chicos, sobre todo, se está viendo bronquiolitis producido por estos virus”

En adultos mayores, la preocupación principal es la neumonía. “En las personas mayores es la neumonía la principal causa de complicación y es muy frecuente”, señaló.

También advirtió que la demora en consultar puede derivar en internaciones graves: “Por no concurrir de urgencia a un servicio de profesionales de la salud, tenemos consecuencias: van a terapia intensiva, terminan después en decesos lamentablemente”.

Cambios de clima y lugares cerrados

El médico indicó que los cambios bruscos de temperatura también influyen. En Jujuy se vienen registrando jornadas con viento norte y temperaturas altas, seguidas por descensos rápidos que favorecen alergias, estornudos y mayor circulación de virus.

“Uno va asociado a las alergias, los procesos alérgicos y como los virus los tenemos nosotros en las vías aéreas superiores”, explicó.

Además, remarcó que los contagios se intensifican en ambientes cerrados como escuelas, colectivos, taxis, remises y otros espacios compartidos.

Embed - Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en Jujuy

No automedicarse y consultar a tiempo

Chuquisaca pidió evitar la automedicación, especialmente con antibióticos, ya que no sirven para tratar cuadros virales como la gripe.

“En primer lugar, que no se automediquen, sobre todo con antibióticos, porque los antibióticos no le pegan a la gripe”, remarcó. “En primer lugar, que no se automediquen, sobre todo con antibióticos, porque los antibióticos no le pegan a la gripe”, remarcó.

El especialista indicó que ante fiebre se pueden usar medicamentos para bajar la temperatura, pero insistió en la importancia de consultar a un médico si los síntomas empeoran. “Podemos utilizar paracetamol o dipirona, o cualquier agente que me baje la temperatura, y concurrir de urgencia al médico antes de que ocurran estas complicaciones”, recomendó.

Se debe consultar ante fiebre persistente, dificultad para respirar, decaimiento marcado, dolor en el pecho, tos intensa, silbidos o empeoramiento general del estado de salud.