viernes 15 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de mayo de 2026 - 11:47
Salud.

Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en Jujuy

La llegada del frío y los cambios bruscos de las temperaturas fueron el canal para el aumento de consultas por gripe, bronquiolitis y neumonía.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en Jujuy

Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en Jujuy

Lee además
Aumentan los casos de la súper gripe H3N2 en Argentina.  
Salud.

"Ya hay gripe en circulación": advierten sobre el aumento de virus respiratorios en Jujuy
Aumento de virus respiratorios
Salud.

Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy

En realidad aumentaron en todas las edades, pero principalmente en chicos, dado que la escuela es una fuente principal de contagio y en esta época del año con mucho frío es lógico que se encierren y el contagio sea más intenso”, indicó.

"La escuela es una fuente principal de contagio y en esta época del año con mucho frío" "La escuela es una fuente principal de contagio y en esta época del año con mucho frío"

Gripe, bronquiolitis y neumonía

Chuquisaca explicó que en esta época circulan distintos virus respiratorios, como rinovirus, virus sincicial respiratorio y gripe. Sin embargo, remarcó que el virus de la gripe es uno de los que más preocupa por las complicaciones que puede generar.

No solamente los virus comunes, rinovirus, o sea sincitial respiratorio, sino el de la gripe, y eso es lo que nos preocupa mucho más”, sostuvo.

  • En niños, los cuadros que más se observan están vinculados a bronquiolitis.

“En los chicos, sobre todo, se está viendo bronquiolitis producido por estos virus” “En los chicos, sobre todo, se está viendo bronquiolitis producido por estos virus”

  • En adultos mayores, la preocupación principal es la neumonía. “En las personas mayores es la neumonía la principal causa de complicación y es muy frecuente”, señaló.

También advirtió que la demora en consultar puede derivar en internaciones graves: “Por no concurrir de urgencia a un servicio de profesionales de la salud, tenemos consecuencias: van a terapia intensiva, terminan después en decesos lamentablemente”.

Cambios de clima y lugares cerrados

El médico indicó que los cambios bruscos de temperatura también influyen. En Jujuy se vienen registrando jornadas con viento norte y temperaturas altas, seguidas por descensos rápidos que favorecen alergias, estornudos y mayor circulación de virus.

Uno va asociado a las alergias, los procesos alérgicos y como los virus los tenemos nosotros en las vías aéreas superiores”, explicó.

Además, remarcó que los contagios se intensifican en ambientes cerrados como escuelas, colectivos, taxis, remises y otros espacios compartidos.

Embed - Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en Jujuy

No automedicarse y consultar a tiempo

Chuquisaca pidió evitar la automedicación, especialmente con antibióticos, ya que no sirven para tratar cuadros virales como la gripe.

“En primer lugar, que no se automediquen, sobre todo con antibióticos, porque los antibióticos no le pegan a la gripe”, remarcó. “En primer lugar, que no se automediquen, sobre todo con antibióticos, porque los antibióticos no le pegan a la gripe”, remarcó.

El especialista indicó que ante fiebre se pueden usar medicamentos para bajar la temperatura, pero insistió en la importancia de consultar a un médico si los síntomas empeoran. “Podemos utilizar paracetamol o dipirona, o cualquier agente que me baje la temperatura, y concurrir de urgencia al médico antes de que ocurran estas complicaciones”, recomendó.

Se debe consultar ante fiebre persistente, dificultad para respirar, decaimiento marcado, dolor en el pecho, tos intensa, silbidos o empeoramiento general del estado de salud.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Ya hay gripe en circulación": advierten sobre el aumento de virus respiratorios en Jujuy

Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy

Alerta en Salta por infecciones respiratorias y baja vacunación

El error que se repite en muchas casas de Jujuy y puede terminar en accidentes o problemas respiratorios

Por qué el huevo duro es uno de los alimentos más completos: 10 beneficios para la salud

Lo que se lee ahora
10 beneficios comprobados del huevo duro para la salud.  
Salud.

Por qué el huevo duro es uno de los alimentos más completos: 10 beneficios para la salud

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Simoca, Tucumán. video
País.

Así es el pueblo escondido de Tucumán con una gastronomía única para disfrutar en familia

Pistasintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero video
Deporte.

Autoridades nacionales visitaron la pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Casa de Gobierno video
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel