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27 de abril de 2026 - 14:08
Salud.

Alerta en Salta por infecciones respiratorias y baja vacunación

La guardia pediátrica del Materno Infantil de Salta ya supera las 350 consultas diarias, en medio de un escenario de fuerte demanda.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La situación se refleja con fuerza en la emergencia pediátrica del Materno Infantil, que ya registra más de 350 consultas diarias por cuadros respiratorios. Desde el hospital explicaron que la mayoría de los casos son leves, pero la alta demanda sobrecarga el sistema y obliga a insistir con una consulta responsable, priorizando los centros de salud para situaciones no urgentes.

Lo que más preocupa: "falta de vacunación"

Ese es el punto central que remarcaron los especialistas. “Lo que más preocupa es la falta de vacunación, especialmente en niños”, explicó Herrera. Y dejó una aclaración importante: la vacuna no necesariamente evita que una persona se contagie, pero sí disminuye de manera fuerte el riesgo de desarrollar formas graves, necesitar internación o incluso morir.

La médica también sostuvo que ya se está viendo ese efecto en los hospitales. Según señaló, hay más internaciones vinculadas a la falta de vacunación, algo que termina afectando tanto a los pacientes como a la capacidad de respuesta del sistema de salud.

“Lo que más preocupa es la falta de vacunación, especialmente en niños” “Lo que más preocupa es la falta de vacunación, especialmente en niños”

Hospital Materno infantil - Salta
La doctora Mar&iacute;a Paula Herrera, jefa del &aacute;rea de Infectolog&iacute;a de la provincia de Salta, explic&oacute; el panorama actual sobre el aumento de infecciones respiratorias, alert&oacute; sobre la falta de vacunaci&oacute;n y brind&oacute; recomendaciones clave para evitar complicaciones graves.

La doctora María Paula Herrera, jefa del área de Infectología de la provincia de Salta, explicó el panorama actual sobre el aumento de infecciones respiratorias, alertó sobre la falta de vacunación y brindó recomendaciones clave para evitar complicaciones graves.

Un escenario que ya venía dando señales en Salta

La advertencia no aparece aislada. Días antes, en Salta ya se había difundido otro dato preocupante: la cobertura de vacunación en bebés no llegaba al 25% durante el primer trimestre de 2026, lo que encendió una alerta sanitaria por el retroceso en la inmunización infantil. Ese antecedente le da todavía más peso al mensaje actual del Materno Infantil.

Alarma por la baja vacunación en Argentina: advierten que hay coberturas por debajo del 80%

La baja vacunación en Argentina encendió una señal de alarma entre especialistas, que advierten sobre el riesgo de perder la inmunidad colectiva frente a enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad. Así lo planteó la doctora Vanessa Castellanos, directora médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y staff del Área de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Un nuevo caso de sarampión confirmado reactiva el alerta en todo el país

“Esta situación es alarmante y es un momento para tomar conciencia acerca de lo que significa tener estas caídas de cobertura de vacunación”, sostuvo la especialista durante una entrevista.

Coberturas por debajo del 95%

Castellanos explicó que para sostener la protección comunitaria es clave alcanzar determinados niveles de cobertura. Sin embargo, advirtió que en algunos grupos los valores están muy por debajo de lo recomendado.

“Hablamos de cómo está nuestra población vacunada y si las coberturas están por debajo del 95 por ciento, y ya te cuento que están muy por debajo, llegamos a menos del 80 por ciento en la población de lactantes”, señaló.

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