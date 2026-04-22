Salta: un alumno apuñaló a dos compañeros y quedó detenido

Un grave episodio de violencia escolar sacudió este martes a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta . Dos adolescentes fueron atacados con un arma blanca en el Colegio N° 5040, en un hecho que generó conmoción entre alumnos, docentes y familias.

De acuerdo con la información publicada por medios salteños, la agresión ocurrió mientras los estudiantes participaban de actividades de Educación Física. En ese contexto, una discusión entre tres alumnos escaló hasta derivar en un ataque con cuchillo.

El agresor sería un estudiante de primer año del mismo establecimiento, quien fue detenido por la Policía poco después del episodio.

Dos heridos y uno de ellos internado

Como consecuencia del ataque, dos estudiantes sufrieron heridas. Uno de los adolescentes presentó lesiones de mayor gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul, donde quedó en observación. El otro joven también resultó herido, aunque no necesitó internación y recibió el alta en las primeras horas posteriores al hecho.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre qué motivó la pelea. La Justicia interviene para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades de los involucrados. También se aguardaba un parte oficial de la Fiscalía con más detalles sobre lo sucedido.

6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas en Salta

La Policía de Salta detuvo a 6 estudiantes luego de las recientes amenazas detectadas en distintas escuelas, en el marco de la investigación de la justicia por el delito de Intimidación Pública en varios de los establecimientos educativos.

Las últimas detenciones fueron en el colegio 5037 de Las Lajitas. Además 11 personas fueron demoradas e identificadas por hechos de similares características. Trabajan las Fiscalías Penales, Asesorías de Menores y Juzgados.

FUENTE: Tribuno de Salta