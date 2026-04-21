La dura condena a un estudiante de Salta por las amenazas de tiroteos en escuelas

Un estudiante recibió una dura condena por las amenazas en escuelas de Salta (Foto ilustrativa)

La Justicia de Salta resolvió imponer una serie de medidas socioeducativas a un estudiante de un colegio privado que estuvo implicado en el envío de mensajes vinculados a intimidación pública , en el marco de la reciente ola de amenazas en escuelas.

País. Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

La resolución fue dictada por el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías N°3 , Hugo Alejandro Fernández Esteban , durante una audiencia flexible y multipropósito. El magistrado hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la fiscal Penal Juvenil N°2, Carolina Hernández.

El joven deberá realizar disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos. Además, como parte de una medida pedagógica, tendrá que relatar ante sus compañeros la experiencia vivida y las consecuencias que tuvo su detención.

Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo

Para concretar esa exposición, la institución educativa salteña deberá organizar la logística correspondiente. La intención de la medida es que el caso también sirva como instancia de reflexión dentro de la comunidad escolar.

En concepto de reparación del daño por las amenazas que alertaron al establecimiento, se dispuso que la familia del adolescente realice una donación mensual de una suma fija al Instituto Especializado de Alojamiento N°1.

Tratamiento psicológico y reglas de conducta

El juez también ordenó que el estudiante se someta a tratamiento psicológico durante un año. Durante ese período, además, deberá acreditar buena conducta y abstenerse del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas.

Al finalizar la audiencia, el magistrado dispuso su inmediata libertad. Desde ese momento, el adolescente quedó bajo la responsabilidad legal de su madre, mientras deberá cumplir con todas las condiciones fijadas por la Justicia.

En Salta hay seis estudiantes detenidos

La Policía detuvo a 6 estudiantes en el marco de la investigación por amenazas en distintas escuelas de la provincia. La causa avanza bajo la figura de intimidación pública y es llevada adelante por la Justicia junto a fiscalías, asesorías de menores y juzgados.

Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa) Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa)

Las últimas detenciones se concretaron en el colegio 5037 de Las Lajitas. Además, otras 11 personas fueron demoradas e identificadas por hechos de características similares en establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.

Según se informó, los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet, de la ciudad de Salta. Como parte de la investigación, se hicieron requisas domiciliarias y se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para intentar confirmar quiénes fueron los autores de las intimidaciones.