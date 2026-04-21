martes 21 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de abril de 2026 - 20:22
País.

La dura condena a un estudiante de Salta por las amenazas de tiroteos en escuelas

La Justicia de Salta dispuso medidas socioeducativas para un estudiante implicado en mensajes de intimidación pública en una escuela.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un estudiante recibió una dura condena por las amenazas enescuelas de Salta (Foto ilustrativa)

Un estudiante recibió una dura condena por las amenazas en escuelas de Salta (Foto ilustrativa)

La Justicia de Salta resolvió imponer una serie de medidas socioeducativas a un estudiante de un colegio privado que estuvo implicado en el envío de mensajes vinculados a intimidación pública, en el marco de la reciente ola de amenazas en escuelas.

Lee además
Presunto abuso en una escuela de Salta presenta la necesidad de actuar con extrema prudencia y rigor técnico para proteger la integridad de todos los niños, sumando que al tratarse de menores no imputables, el abordaje debe ser interdisciplinario y enfocado en la mediación para evitar etiquetas que puedan generar daños duraderos en la vida de los alumnos.
Sociedad.

Presunto abuso en una escuela de Salta: Educación activó el protocolo
Detenidos en Salta por las amenazas de tiroteo en las  escuelas.
País.

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

La resolución fue dictada por el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías N°3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, durante una audiencia flexible y multipropósito. El magistrado hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la fiscal Penal Juvenil N°2, Carolina Hernández.

Las medidas que deberá cumplir el estudiante

El joven deberá realizar disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos. Además, como parte de una medida pedagógica, tendrá que relatar ante sus compañeros la experiencia vivida y las consecuencias que tuvo su detención.

Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo
Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo

Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo

Para concretar esa exposición, la institución educativa salteña deberá organizar la logística correspondiente. La intención de la medida es que el caso también sirva como instancia de reflexión dentro de la comunidad escolar.

En concepto de reparación del daño por las amenazas que alertaron al establecimiento, se dispuso que la familia del adolescente realice una donación mensual de una suma fija al Instituto Especializado de Alojamiento N°1.

Tratamiento psicológico y reglas de conducta

El juez también ordenó que el estudiante se someta a tratamiento psicológico durante un año. Durante ese período, además, deberá acreditar buena conducta y abstenerse del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas.

Al finalizar la audiencia, el magistrado dispuso su inmediata libertad. Desde ese momento, el adolescente quedó bajo la responsabilidad legal de su madre, mientras deberá cumplir con todas las condiciones fijadas por la Justicia.

En Salta hay seis estudiantes detenidos

La Policía detuvo a 6 estudiantes en el marco de la investigación por amenazas en distintas escuelas de la provincia. La causa avanza bajo la figura de intimidación pública y es llevada adelante por la Justicia junto a fiscalías, asesorías de menores y juzgados.

Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa)
Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa)

Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa)

Las últimas detenciones se concretaron en el colegio 5037 de Las Lajitas. Además, otras 11 personas fueron demoradas e identificadas por hechos de características similares en establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.

Según se informó, los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet, de la ciudad de Salta. Como parte de la investigación, se hicieron requisas domiciliarias y se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para intentar confirmar quiénes fueron los autores de las intimidaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presunto abuso en una escuela de Salta: Educación activó el protocolo

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

Amenazas en escuelas de Salta: imputaron por intimidación pública a los cuatro jóvenes detenidos

Extendieron los controles en escuelas de Salta por el aumento de amenazas de tiroteo

Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas

Lo que se lee ahora
Mercedes Kvedaras junto a su esposo
País.

Femicidio en Salta: la respuesta que recibió Mercedes Kvedaras cuando pidió ayuda

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán
Jujuy.

Vecinos denuncian olor nauseabundo en Juan Galán

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto video
Jujuy.

Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro
Jujuy.

Perdió el control y chocó contra el puente San Martín

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

El Chañi: un hombre desbarrancó junto a su mula y hay un intenso operativo de rescate

Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que vive se entre Aguas Blancas y Bermejo
Internacional.

Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que vive se entre Aguas Blancas y Bermejo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel