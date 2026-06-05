Salta: gendarmes secuestraron 44.000 atados de cigarrillos por el Río Bermejo. 

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 43.950 atados de cigarrillos de origen extranjero y 3.366 kilos de hojas de coca en estado natural. El operativo tuvo lugar en la localidad de Agua Blanca, departamento Orán, en Salta . Los detalles, en la nota.

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Mientras efectuaban recorridas de prevención sobre la Ruta Nacional N.º 50 , en el sector denominado "El Paso", integrantes de la Sección "Agua Blanca" y del Destacamento Móvil 3 observaron a un grupo de ciudadanos que cargaban bultos sobre sus espaldas.

Al aproximarse para realizar un control, los involucrados advirtieron la presencia de los uniformados y escaparon rápidamente, aprovechando las características geográficas de la zona para evadir a las autoridades.

Tras asegurar el lugar, los efectivos procedieron a trasladar los paquetes abandonados hasta la sede de la subunidad para efectuar una inspección detallada.

Ante la presencia de testigos, los efectivos procedieron a inspeccionar los bultos, verificando que contenían 43.950 atados de cigarrillos de origen extranjero y 3.366 kilogramos de hojas de coca en estado natural.

La mercadería era transportada de manera irregular y sin la documentación correspondiente para acreditar su ingreso legal al país.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Orán, se procedió al secuestro de toda la mercadería incautada, debido a que su ingreso y transporte infringirían la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

El procedimiento se suma a los operativos que la Fuerza lleva adelante de forma permanente en la frontera norte del país para reforzar la lucha contra el contrabando y otras organizaciones dedicadas a delitos transnacionales.

Salta, una de las grandes puertas del contrabando en Argentina

De acuerdo con un informe que llegó a los principales despachos oficiales, el fenómeno encendió señales de alerta tanto en el Gobierno como en las grandes compañías.

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El documento tiene 45 páginas, fue producido por una consultora de negocios (MAP) que trabaja para multinacionales y fue concluido a fines de noviembre de 2025.

La publicación de La Nación destaca que “si bien la problemática siempre existió, fue creciendo, en coincidencia con la eliminación de algunos mecanismos que servían para atacar al contrabando. Se enumeran entre otros la eliminación de veedores sectoriales en importaciones, la eliminación de verificaciones técnicas y trámites de importación de productos higiénicos y domisanitarios, el registro de exportadores e importadores y algunos controles previos de ANMAT, entre otros”.

“En el país hay unos 9,2 millones de celulares si se toma el promedio de los años 2023 a 2025. Dentro de este número, el contrabando pasó del 7% que representaba del mercado al 35%”, según otro informe de AFARTE.

Según el informe, una gran puerta de ingreso a la mercadería ilegal es la provincia de Salta. Desde el Ministerio de Seguridad admitieron que la situación es grave, pero resaltaron que se despliegan nuevos y más operativos anticontrabando de los que históricamente hubo.