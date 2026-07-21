Alerta meteorológica en 12 provincias por tormentas, nieve y fuertes vientos

La jornada de este martes estará marcada por un escenario de bajas temperaturas , cielo cubierto y precipitaciones débiles en amplias zonas de la Argentina . El ambiente se presentará húmedo y fresco , mientras que distintas provincias permanecen bajo alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por posibles tormentas , nevadas y ráfagas de viento .

La perspectiva más favorable llegará hacia el fin de semana , cuando se espera el ingreso de aire más templado y una mejora progresiva de las condiciones climáticas. En el área de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se prevé una jornada con lloviznas persistentes desde las primeras horas de la mañana hasta la noche .

La temperatura se mantendrá baja, con registros cercanos a los 10 °C de mínima y 14 °C de máxima , acompañados por vientos provenientes del noreste , con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora (Km/h) . Ante este panorama, se recomienda salir preparado con un abrigo liviano o de media estación, además de contar con una prenda impermeable y llevar paraguas para evitar inconvenientes.

Las condiciones meteorológicas comenzarían a mostrar una leve mejoría durante la tarde del miércoles , cuando se espera una disminución de la nubosidad . Si bien podrían aparecer algunos momentos con presencia de sol entre las nubes , esto no generaría un cambio significativo en los valores térmicos , que se mantendrían en torno a los 9 °C de mínima y 14 °C de máxima . Además, la posibilidad de precipitaciones será baja, con una probabilidad estimada de apenas el 10% a lo largo de la jornada.

En los demás sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una situación climática similar, con un escenario dominado por el frío, la humedad y el cielo cubierto. Durante la mañana del martes podrían registrarse precipitaciones débiles o lluvias aisladas, mientras que los valores térmicos permanecerán dentro de parámetros similares a los de la Ciudad, sin grandes variaciones entre las horas diurnas y nocturnas. De cara al miércoles, la mejora de las condiciones también se dará de forma progresiva en los distintos puntos del conurbano bonaerense.

El SMN mantiene alertas por lluvias y tormentas en distintas regiones del país

En el sur bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció una alerta amarilla por lluvias que comprende diferentes sectores de la región, entre ellos el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y Villarino, además de Puán y áreas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Para esas localidades se prevén registros de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos puntos específicos los valores podrían ser mayores. Ante este escenario, las autoridades aconsejan mantenerse alejados de sectores con riesgo de anegamientos y consultar las próximas actualizaciones difundidas por el organismo climático.

Respecto de los avisos meteorológicos activos para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos categorías de alerta por tormentas para la región del litoral argentino. La advertencia de nivel amarillo alcanza a sectores de Formosa y Chaco, mientras que el nivel naranja, que implica un grado de mayor riesgo, afecta a Corrientes y Misiones durante toda la jornada, aunque se prevé que los fenómenos más intensos se desarrollen principalmente durante la tarde.

Las zonas bajo mayor riesgo meteorológico

El pronóstico anticipa la presencia de tormentas de variada intensidad, con posibilidad de episodios fuertes e incluso severos. Entre los fenómenos asociados se destacan la caída de granizo de diferentes dimensiones, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y acumulados de lluvia estimados entre 70 y 90 milímetros. En tanto, la alerta amarilla por tormentas contempla las mismas zonas, aunque con registros inferiores, de entre 50 y 80 milímetros, además de la probabilidad de granizo, fuertes vientos y abundante actividad eléctrica.

Por otro lado, en el sector cordillerano las condiciones seguirán siendo adversas debido al intenso temporal que afecta a Mendoza. En las últimas horas, las autoridades informaron el operativo de rescate de más de 30 personas que habían quedado incomunicadas y sin poder salir de la zona.

Además, San Juan también permanece bajo una alerta naranja por nevadas, en medio del período invernal. Tanto en esa provincia como en Mendoza, los especialistas anticipan una acumulación de nieve que podría ubicarse entre los 50 y 150 centímetros, acompañada por fuertes ráfagas de viento y la posible aparición de viento blanco, un fenómeno que puede generar una marcada reducción de la visibilidad.

La cordillera atraviesa un fuerte temporal

A su vez, en las zonas más elevadas de la cordillera de ambas provincias continúa vigente una alerta por viento, con intensidades previstas de entre 80 y 100 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora en los sectores de mayor altura.

El resto del sector cordillerano del país también se encuentra incluido dentro de los avisos meteorológicos emitidos. Las provincias de Neuquén, Salta, La Rioja y Catamarca podrían registrar nevadas de fuerte intensidad en áreas de montaña, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 50 centímetros en los sectores más elevados, mientras que en las zonas de menor altura los valores podrían ubicarse entre 5 y 20 centímetros.

Además, esas mismas jurisdicciones mantienen vigente una alerta amarilla por viento, con la posibilidad de que se registren ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora.

Un video difundido en las redes sociales permitió observar las duras condiciones que están atravesando distintos animales en la provincia de Catamarca. Según informó Radio Valle Viejo, el material muestra un escenario con temperaturas bajo cero y ráfagas de viento que superan los 100 kilómetros por hora. La grabación fue realizada por un habitante del Paraje La Aguadita, ubicado en Antofagasta de la Sierra, quien registró cómo vicuñas y ovejas se acercaban completamente cubiertas por la nieve.

“Acumulados muy pocas veces vistos, con animales un poco desorientados”, señaló Clima MeteoFedex. Por su parte, el medio El Ancasti informó que la magnitud del temporal que golpea la cordillera de Fiambalá mantiene aislado al campamento minero desde el jueves, con trabajadores que permanecen incomunicados en la zona.

Además, las provincias de Salta y Jujuy cuentan con una advertencia vigente por la presencia de viento Zonda en sectores del centro provincial. Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, junto con un marcado incremento de la temperatura y niveles muy bajos de humedad en el ambiente.

Las recomendaciones ante las bajas temperaturas y el frío extremo

Debido a la persistencia de un escenario de frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos niveles de advertencia para distintos sectores de la región sur del país. Las provincias de Chubut, Tierra del Fuego y amplias áreas de Santa Cruz permanecen bajo alerta amarilla, mientras que en el noreste del territorio santacruceño la situación se intensifica y alcanza el nivel naranja. Frente a estas condiciones, el organismo meteorológico aconseja:

Reducí al mínimo la permanencia durante períodos extensos en lugares abiertos y expuestos a las bajas temperaturas . Si es necesario salir, utilizá varias prendas superpuestas , preferentemente livianas, para conservar mejor el calor corporal .

en lugares abiertos y expuestos a las . Si es necesario salir, utilizá varias , preferentemente livianas, para conservar mejor el . Favorecé la generación de temperatura en el cuerpo mediante la actividad física , como caminar, cambiar de postura con frecuencia o mover brazos y piernas.

mediante la , como caminar, cambiar de postura con frecuencia o mover brazos y piernas. Procurá mantener los ambientes del hogar a una temperatura adecuada, utilizando los sistemas de calefacción de manera responsable y segura.

Tratá de evitar pasar de espacios muy cálidos a otros muy fríos de forma repentina, ya que los contrastes térmicos pueden afectar al organismo .

pueden afectar al . Mantené una buena hidratación durante la jornada y evitá ingerir bebidas con alcohol , ya que pueden aumentar la sensación de frío y favorecer la pérdida de calor corporal .

y evitá ingerir , ya que pueden aumentar la y favorecer la pérdida de . Si presentás síntomas o malestar debido a la exposición a bajas temperaturas , evitá tomar medicamentos por cuenta propia y buscá asesoramiento profesional en un centro médico cercano .

debido a la exposición a , evitá tomar y buscá asesoramiento profesional en un . En caso de contar con un tratamiento indicado por un especialista, asegurate de mantener actualizadas las pautas y recomendaciones establecidas.