Jujuy sigue bajo alerta naranja por viento norte este domingo

Viento norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por viento para Jujuy y la provincia atraviesa el tercer día consecutivo bajo advertencias por las intensas ráfagas que afectan a gran parte del territorio.

Para este domingo, el organismo mantiene alerta naranja en la mayor parte de la provincia y alerta amarilla para dos departamentos de la Puna. Se esperan vientos intensos del sector oeste, especialmente en las zonas de alta cordillera, donde las ráfagas podrían superar los 130 kilómetros por hora.

Qué zonas están bajo alerta naranja El SMN emitió alerta naranja para los departamentos de:

Susques

Rinconada

Santa Catalina

Humahuaca

Tilcara

Valle Grande

Ledesma

Tumbaya

Doctor Manuel Belgrano

Palpalá

San Antonio

El Carmen

San Pedro

Santa Bárbara En estas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 80 y 100 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 130 km/h en los sectores más elevados. Además, el fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad.

Alerta por viento norte en Jujuy (Servicio Meteorológico Nacional). Dónde rige el alerta amarilla El nivel amarillo alcanza a los departamentos de: Cochinoca

Yavi En estas áreas se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, además de una disminución de la visibilidad. Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional Ante un alerta amarilla, el SMN aconseja: Evitar salir si no es necesario.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.

Circular con precaución. En tanto, para las zonas bajo alerta naranja, recomienda: Permanecer en un lugar seguro y bajo techo.

No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentación, linterna, radio y teléfono celular.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.