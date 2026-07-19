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19 de julio de 2026 - 10:29
Jujuy.

Jujuy sigue bajo alerta naranja por viento norte este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas para este domingo. Gran parte de la provincia permanece bajo alerta naranja por fuertes ráfagas.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Viento norte.

Viento norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por viento para Jujuy y la provincia atraviesa el tercer día consecutivo bajo advertencias por las intensas ráfagas que afectan a gran parte del territorio.

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Para este domingo, el organismo mantiene alerta naranja en la mayor parte de la provincia y alerta amarilla para dos departamentos de la Puna. Se esperan vientos intensos del sector oeste, especialmente en las zonas de alta cordillera, donde las ráfagas podrían superar los 130 kilómetros por hora.

Qué zonas están bajo alerta naranja

El SMN emitió alerta naranja para los departamentos de:

  • Susques
  • Rinconada
  • Santa Catalina
  • Humahuaca
  • Tilcara
  • Valle Grande
  • Ledesma
  • Tumbaya
  • Doctor Manuel Belgrano
  • Palpalá
  • San Antonio
  • El Carmen
  • San Pedro
  • Santa Bárbara

En estas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 80 y 100 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 130 km/h en los sectores más elevados. Además, el fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad.

Alerta por viento norte en Jujuy (Servicio Meteorológico Nacional).

Alerta por viento norte en Jujuy (Servicio Meteorológico Nacional).

Dónde rige el alerta amarilla

El nivel amarillo alcanza a los departamentos de:

  • Cochinoca
  • Yavi

En estas áreas se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, además de una disminución de la visibilidad.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante un alerta amarilla, el SMN aconseja:

  • Evitar salir si no es necesario.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.
  • Circular con precaución.

En tanto, para las zonas bajo alerta naranja, recomienda:

  • Permanecer en un lugar seguro y bajo techo.
  • No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.
  • Tener preparada una mochila de emergencia con documentación, linterna, radio y teléfono celular.

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