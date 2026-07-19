Cesa la alerta naranja en Jujuy, pero sigue la advertencia por viento: hasta cuándo

Viento norte.

Después de varios días bajo alerta naranja por intensos vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el cese de esa advertencia para Jujuy. Sin embargo, el organismo mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para toda la provincia durante este domingo y prevé que las condiciones continúen con vientos intensos en distintas regiones durante el lunes y el martes.

Alerta amarilla por viento Zonda este domingo Para este domingo rige una alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia de Jujuy.

Según informó el SMN, el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Además, el organismo advirtió que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Viento Zonda Qué zonas seguirán bajo alerta el lunes Para el lunes 20 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por vientos intensos, principalmente para las siguientes zonas: Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi.

Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques. La alerta para el martes En tanto, para el martes 21 de julio, la advertencia se reducirá y alcanzará únicamente a: Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques.

Puna de Susques.

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