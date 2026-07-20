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20 de julio de 2026 - 09:48
Argentina.

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

El Telekino realizó este domingo 19 de julio un nuevo sorteo en todo el país. A continuación, te mostramos los números ganadores, los premios y los pozos para que puedas controlar tu cartón.

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Redacción de TodoJujuy
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En esta oportunidad, el pozo mayor volvió a quedar vacante, por lo que el monto acumulado para el próximo sorteo supera los $2.383 millones.

Los números ganadores del Telekino

Estos fueron los 15 números sorteados:

12 - 24 - 08 - 22 - 17 - 03 - 04 - 20 - 16 - 07 - 02 - 11 - 01 - 23 - 15

Los números ganadores del Rekino

En el sorteo complementario del Rekino salieron los siguientes números:

19 - 07 - 15 - 03 - 18 - 17 - 25 - 20 - 06 - 05 - 10 - 04 - 01 - 12 - 16

Premios del Telekino

Así quedaron distribuidos los premios del sorteo 2.437:

  • 15 aciertos: Vacante. El pozo acumulado supera los $2.383 millones.
  • 14 aciertos: 24 ganadores, que cobrarán $537.277 cada uno.
  • 13 aciertos: 703 ganadores de $55.366 cada uno.
  • 12 aciertos: 8.479 ganadores de $15.742 cada uno.

Premios del Rekino

En el Rekino hubo 26 ganadores, que recibirán $183.684 cada uno.

¿Cómo se juega al Telekino?

El Telekino se juega con un cartón que contiene 15 números elegidos al azar entre el 01 y el 25. Durante cada sorteo se extraen 15 bolillas y quienes logran la mayor cantidad de coincidencias acceden a distintos premios.

Si ningún apostador acierta los 15 números, el pozo principal queda vacante y se acumula para el siguiente sorteo. Además del premio mayor, también se pagan premios para quienes obtienen 14, 13, 12 y 11 aciertos.

¿Qué es el Rekino?

El Rekino es un sorteo adicional que se juega con los mismos números impresos en la parte inferior del cartón. A diferencia del Telekino, su pozo nunca queda vacante: si no hay un ganador con 15 aciertos, el premio se reparte entre quienes obtuvieron 14 coincidencias.

Otros premios que entrega el Telekino

Además de los sorteos principales, todos los cartones vendidos participan automáticamente de sorteos especiales mediante el número de cartón. Entre los premios que habitualmente entrega el juego se encuentran automóviles, electrodomésticos, viajes y otros beneficios especiales.

Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de los canales habilitados por el Telekino para verificar cada cartón.

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