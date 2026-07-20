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20 de julio de 2026 - 17:35
Economía

Los salarios registrados cayeron en mayo y suman ocho bajas en nueve meses

Los salarios de los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en mayo. Según los datos del INDEC, los ingresos de este sector aumentaron 1,8% en el mes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Los salarios registrados cayeron en mayo y suman ocho bajas en nueve meses. 

Los trabajadores registrados sufrieron una nueva caída de sus salarios reales en mayo, luego de que los ingresos volvieran a crecer por debajo de la inflación. De acuerdo con el INDEC, los salarios de este sector avanzaron 1,8%, mientras que los precios aumentaron 2,1%, generando un retroceso de 0,3 puntos porcentuales frente al costo de vida.

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En mayo, los salarios registrados volvieron a mostrar una variación inferior al aumento de los precios. El INDEC informó que las remuneraciones de los trabajadores registrados crecieron 1,8%, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,1%, una diferencia que profundizó el deterioro del poder adquisitivo.

Esta diferencia amplió el deterioro del poder de compra acumulado durante el año. Desde diciembre, los salarios registrados tuvieron una suba del 12,3%, pero quedaron por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 14,7%.

El rezago salarial también persiste al analizar la evolución de los últimos doce meses. Los ingresos de los trabajadores registrados crecieron 29,3% en ese período, frente a una inflación acumulada del 33,2%, lo que mantiene el poder de compra por debajo del registrado un año atrás.

La evolución de mayo marcó un retroceso respecto de la mejora observada en abril. Durante ese mes, los salarios registrados habían logrado superar a la inflación con una suba del 4%. Sin embargo, en mayo los incrementos salariales volvieron a perder frente al aumento del Índice de Precios al Consumidor.

Dentro del universo de trabajadores registrados, el sector privado tuvo la evolución más favorable en mayo, con un aumento salarial del 2%. A pesar de esta mejora, los ingresos tampoco lograron superar la inflación del período y mantuvieron una pérdida en términos reales.

El sector público registró una mejora salarial del 1,5% en mayo y acumuló un aumento del 13,7% desde el inicio del año. En comparación, los salarios del sector privado registrado tuvieron una evolución más moderada, con una suba acumulada del 12,3% durante el mismo período.

Los salarios informales superaron a la inflación

Los trabajadores del sector privado no registrado registraron nuevamente la mayor variación salarial. En mayo, sus ingresos aumentaron 3,5%, mientras que en el acumulado del año alcanzaron una mejora del 23,9%.

Los salarios del sector informal mostraron una evolución superior al resto de los segmentos en términos interanuales, con una suba del 66,3%. De esta manera, fueron el único componente del índice que consiguió superar a la inflación acumulada tanto durante 2026 como en la medición de los últimos doce meses.

El resultado debe interpretarse considerando una limitación metodológica: los salarios informales se estiman a partir de la EPH, una encuesta cuyos datos tienen un rezago de cinco meses, por lo que no reflejan una medición inmediata del período analizado.

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