El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en Argentina y es el peor en 30 años

La carne vacuna continúa siendo uno de los alimentos más representativos de la cultura gastronómica de la argentina , aunque la relación histórica de los consumidores con este producto ha experimentado importantes transformaciones durante los últimos años. Diversos factores responden a estos cambios.

Los cambios en el escenario económico , las variaciones en los valores de distintos productos y las estrategias adoptadas por los frigoríficos al momento de decidir qué volumen de carne queda destinado al consumo local y qué cantidad se orienta a las exportaciones influyen directamente, período tras período, en la disponibilidad que llega a las familias argentinas .

La primera mitad de 2026 permitió observar con claridad cómo la combinación de distintos factores puede repercutir de manera negativa sobre el nivel de consumo interno .

De acuerdo con el más reciente reporte elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) , la cantidad de carne vacuna disponible para el mercado local registró una disminución interanual del 11,5% durante el período comprendido entre enero y junio de este año.

El nivel de consumo aparente alcanzó las 1.019.430 toneladas de res con hueso, lo que representa una reducción cercana a 132 mil toneladas respecto del mismo tramo de 2025. Se trató, además, del registro más bajo para un primer semestre en las últimas tres décadas.

Desde la entidad señalaron que esta caída estuvo vinculada, principalmente, a la pérdida de capacidad de compra de las familias, afectada por el aumento del precio de la carne vacuna frente a la evolución de otros productos de la canasta alimentaria.

En esa línea, el consumo promedio de carne vacuna por habitante durante los últimos doce meses se situó en 47 kilos anuales por persona, una cifra que refleja una baja del 8,2% en comparación con el período anterior. En términos concretos, representa una disminución de aproximadamente 4,2 kilos menos por cada argentino respecto de un año atrás.

Consumo de Carne Vacuna en baja: precios en alza y menor poder de compra

El reporte elaborado por Ciccra indicó que “el abastecimiento del mercado doméstico experimentó una caída de 11,5% anual, producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”.

El aumento de precios no se dio de manera uniforme en todos los cortes, aunque alcanzó a la mayoría de las variedades disponibles en el mercado.

Según las cifras relevadas por el Indec e incorporadas por la cámara en su análisis, el segmento de carnes y productos derivados registró una suba acumulada del 45% durante el último año. Ese incremento se ubicó considerablemente por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que en el mismo lapso alcanzó el 33,5%.

Dentro de la categoría de carnes y derivados, los mayores aumentos correspondieron a los cortes de carne vacuna, que acumularon una variación del 53,6% interanual. En contraste, el pollo entero, uno de los principales productos alternativos al momento de elegir qué proteína consumir, registró una suba considerablemente inferior, del 29,9% en el último año.

Esta diferencia en la evolución de los precios permite comprender por qué numerosos hogares decidieron achicar el volumen de carne comprado o reemplazar parte de su consumo habitual por otras opciones alimenticias.

Carne vacuna: menos producción, pero también más exportaciones

La disminución de la demanda dentro del mercado argentino no estuvo vinculada exclusivamente al comportamiento de los precios. También tuvo incidencia la evolución de la oferta disponible. Durante los primeros seis meses del año, la industria procesó 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que significó una reducción del 8,9% frente al mismo período de 2025, en un contexto marcado por una menor cantidad de animales destinados a faena que el sector arrastra desde hace varios meses.

La reducción en el nivel de faena impactó directamente en el volumen de carne vacuna producida, que durante el primer semestre alcanzó las 1,428 millones de toneladas, una cifra que representa una contracción del 6,2% frente al mismo período del año anterior.

No obstante, el descenso de la producción fue menor al registrado en el consumo interno. Esto se explica por el comportamiento de las exportaciones, que siguieron una tendencia opuesta: entre enero y junio acumularon envíos por 408,6 mil toneladas, lo que significó un crecimiento del 10,2% en comparación con igual tramo de 2025.

Esto refleja que una parte más significativa de la producción nacional de carne vacuna fue orientada hacia el comercio internacional en comparación con años anteriores, mientras que quedó un volumen menor para abastecer la demanda de los consumidores argentinos. Según el análisis de Ciccra, la participación de las exportaciones dentro del total producido aumentó del 24,4% al 28,6% entre un semestre y otro, mientras que el porcentaje destinado al mercado interno descendió del 75,6% al 71,4%.

El nivel más bajo de consumo de carne vacuna en tres décadas

Al analizar los registros históricos disponibles desde mediados de los años 90, se advierte que el primer semestre de 2026 marcó el punto más bajo en cuanto al nivel de consumo interno de carne vacuna.

Incluso en los períodos más adversos de las últimas tres décadas, atravesados por fuertes crisis económicas o etapas de reducción del stock ganadero, el volumen de carne destinado al mercado local nunca había alcanzado valores de abastecimiento tan reducidos como los observados durante este año.

Es importante señalar que, al tratarse de una estadística que la propia entidad revisa y actualiza periódicamente, los datos correspondientes a períodos más antiguos podrían experimentar pequeñas modificaciones en futuras publicaciones. Más allá de esos posibles ajustes, la evolución general no deja dudas: el primer semestre de 2026 representó un mínimo histórico para el consumo de carne vacuna en la Argentina.

Este escenario ocurre, además, en un momento de características particulares para la actividad ganadera. En sus informes más recientes, Ciccra advierte que el sector podría encontrarse próximo a cerrar una etapa de liquidación del stock bovino que se prolongó durante tres años, período en el que los productores destinaron a faena una cantidad de hembras superior a la habitual.

Durante los últimos meses, este proceso comenzó a evidenciar una pérdida de intensidad, una situación que, con el tiempo, podría favorecer una recuperación del stock ganadero y una mayor oferta de animales destinados a la faena. Sin embargo, por ahora ese cambio de tendencia todavía no se reflejó en el consumo, que continuó mostrando una trayectoria descendente.

En definitiva, la combinación de una menor producción, un incremento en la proporción de carne destinada al mercado externo y una evolución desfavorable de los precios relativos conformó el contexto más complejo de las últimas tres décadas para el consumo de carne vacuna en la Argentina.

El reporte elaborado por Ciccra también permite observar esta tendencia al analizar la evolución de distintos cortes de manera individual. En la medición interanual hasta junio, la carne picada común encabezó los aumentos de precios con una variación del 56,2%, mientras que el asado registró una suba del 54,3%, ubicándose en el segundo lugar.

Se trata de dos cortes con una fuerte presencia en el consumo habitual de los argentinos, por lo que estos datos permiten entender que la reducción del abastecimiento interno no afectó a todos los segmentos por igual, sino que tuvo un impacto más marcado sobre aquellos productos que forman parte de la alimentación diaria de numerosos hogares.