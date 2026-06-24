El consumo masivo mostró estabilidad en mayo, pero sigue en baja en 2026

El consumo masivo se estabilizó en mayo, pero acumula una baja de 3% en lo que va de 2026.

El consumo masivo registró una baja del 1,6% interanual en mayo , considerando la totalidad de los canales relevados , y mostró además una leve suba del 0,1% respecto del mes anterior . En tanto, el acumulado de los primeros cinco meses del año cerró con una caída del 3% .

Los datos surgen del último relevamiento de Scentia . En el quinto mes del año , el consumo masivo se mantuvo por debajo del nivel registrado un año atrás, aunque con una contracción menos pronunciada que la observada en el período previo.

De acuerdo con el informe, los incrementos se observaron principalmente en farmacias y en las ventas a través del comercio electrónico , mientras que los supermercados , mayoristas , autoservicios independientes y los kioscos junto con almacenes de cercanía siguieron registrando caídas .

El consumo masivo se estabilizó en mayo, pero acumula una baja de 3% en lo que va de 2026.

El inicio del análisis sintetizó este comportamiento con una frase breve: “ Si bien mantiene el signo negativo, es marcada la desaceleración respecto al mes anterior ”. Luego, el documento añadió: “ De esta manera, el acumulado al 5to mes del año es -3% ”.

Qué canales amortiguaron la caída del consumo

El desglose por canales evidenció resultados heterogéneos. Las principales caídas interanuales se dieron en supermercados y mayoristas, mientras que farmacias y el comercio electrónico cerraron el período con variaciones positivas.

En un escenario económico marcado por contrastes, farmacias y el comercio digital mostraron señales positivas.

En términos específicos, los supermercados mostraron un descenso del 4,2% en comparación con mayo de 2025. En el caso de los mayoristas, la baja del 1,6%, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron un 1,3%. Por su parte, los kioscos y almacenes de barrio registraron una contracción del 0,8%. En contraposición, las farmacias crecieron un 2,3% interanual y el canal online avanzó un 29,9%.

Desde la consultora Scentia señalaron que “farmacias positivas al igual que la venta e-commerce y una retracción más suave en Autoservicios y K+T (kioskos y almacenes de barrio), impactan en mayor medida en este resultado mensual”. Esta combinación de comportamientos ayudó a explicar la desaceleración de la baja general.

La desaceleración de precios detrás de la mejora mensual

El informe centró el análisis en la evolución de los precios. Según Scentia, una reducción en la presión inflacionaria podría comenzar a modificar la tendencia observada durante los primeros meses del año en el consumo masivo.

Los supermercados registraron la mayor caída entre todos los canales relevados en mayo, con un retroceso de 4,2% interanual en volumen.

“Como anticipamos en el anterior envío, con una desaceleración en el IPC, era probable que esa mejora en el índice de precios comenzará a revertir lo sucedido en los primeros meses del año con el consumo masivo”, detalló el reporte.

Qué pasó con cada categoría de productos

El relevamiento también detalló el desempeño según distintas canastas de productos en el conjunto de los canales. Durante mayo, las bebidas alcohólicas mostraron un incremento interanual del 4,1%, mientras que las bebidas sin alcohol avanzaron un 3,3%. Por su parte, el rubro de alimentación exhibió una leve mejora del 0,9%.

En sentido contrario, el segmento de limpieza del hogar y ropa registró una caída del 8,2%, los productos perecederos retrocedieron un 6,5% y la categoría de desayuno y merienda disminuyó un 5,4%. En tanto, higiene y cosmética junto con los artículos impulsivos presentaron bajas del 1,0% y 1,5%, respectivamente.

El consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo.

En el balance acumulado de los primeros cinco meses del año, las bebidas alcohólicas se posicionaron como la única categoría con resultado positivo, al registrar un crecimiento del 1,5%. El resto de los rubros cerró con variaciones negativas, donde el segmento de limpieza de ropa y hogar fue el más afectado, con una caída del 7,3%, seguido por los perecederos con una baja del 5,6% y la categoría de desayuno y merienda, que retrocedió un 4,9%.

El comercio electrónico fue el canal de mayor expansión en mayo, con un alza de 29,9% interanual, y acumula un crecimiento de 33,5% en lo que va de 2026.

Por otro lado, más allá de la comparación interanual, el estudio incorporó un indicador de nivel general. Tomando a enero de 2023 como base 100, el consumo masivo de mayo de 2026 se ubicó en 84,8 puntos, lo que refleja que el volumen total de ventas se encuentra cerca de 16 puntos por debajo del nivel inicial considerado.

Las bebidas con alcohol fueron la única categoría que cerró en terreno positivo en el acumulado de los primeros cinco meses del año, con una suba de 1,5 por ciento.

La serie evidencia que el nivel más alto se registró en diciembre de 2023, primer mes de la gestión de Milei, cuando el indicador tocó los 111 puntos. A partir de ese momento, la evolución comenzó a mostrar una trayectoria claramente descendente.