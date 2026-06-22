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22 de junio de 2026 - 09:40
Jujuy.

Ruta 66: iban en moto, a contramano y consumiendo alcohol

Dos personas recorrieron varios kilómetros en contramano por Ruta 66 entre Palpalá y San Salvador de Jujuy mientras consumían alcohol.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
A contramano por ruta 66

A contramano por ruta 66

Un grave episodio de imprudencia vial se registró durante la tarde del domingo 21 de junio sobre la Ruta Nacional 66, cuando dos personas fueron observadas circulando en contramano a bordo de una motocicleta mientras consumían bebidas alcohólicas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 y generó preocupación entre los conductores que transitaban por la principal vía de conexión entre Palpalá y San Salvador de Jujuy. Según trascendió, los ocupantes de la moto recorrieron varios kilómetros en sentido contrario al tránsito vehicular, exponiéndose a sufrir un siniestro de extrema gravedad.

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El recorrido en sentido contrario

De acuerdo con la información conocida, la motocicleta avanzó en contramano por la Ruta 66 en el tramo comprendido entre Palpalá y San Salvador de Jujuy, una zona de intensa circulación vehicular donde diariamente transitan cientos de automovilistas, motociclistas y transportes de carga.

La situación fue advertida por otros conductores, quienes manifestaron su preocupación por el riesgo que representaba la presencia de la moto circulando de manera indebida en una ruta de alta velocidad.

Un riesgo para ellos y para terceros

Especialistas en seguridad vial advierten que conducir en contramano es una de las infracciones más peligrosas, ya que incrementa considerablemente las posibilidades de choques frontales, uno de los tipos de siniestros con mayores consecuencias fatales.

La situación se agravó aún más debido a que los ocupantes de la motocicleta habrían estado consumiendo alcohol mientras se desplazaban. El consumo de bebidas alcohólicas afecta la capacidad de reacción, la percepción de las distancias y la toma de decisiones, aumentando el riesgo de accidentes.

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