Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El Paso Fronterizo de Jama continúa no habilitado por la presencia de nieve en calzada y viento blanco del lado chileno. La situación afecta la transitabilidad sobre la Ruta 27 de Chile , donde se registran complicaciones desde el kilómetro 33.

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Según informaron, en coordinación con los países limítrofes, se mantiene el cierre de los complejos fronterizos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda garantizar una circulación segura.

La medida seguirá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan garantizar una atención segura de los usuarios.

También se esperará que haya condiciones adecuadas de transitabilidad en las rutas de conexión hacia y desde los complejos fronterizos.

Recomendaciones para los usuarios

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y formales de información. Además, se solicita atender las indicaciones de las autoridades competentes mientras se mantenga esta situación.

El último parte

El Paso Internacional Jama permanece cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas en territorio chileno, donde se registra viento blanco, caída de nieve y congelamiento de la calzada sobre la Ruta CH-27. El cierre podría extenderse hasta el domingo 16 de agosto, dependiendo de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad para circular.

Cerraron el Paso de Jama

Actualmente hay 154 camiones estacionados en la zona, por lo que se recomienda a transportistas y viajeros con destino a Chile no dirigirse hacia Jama para evitar congestionamientos y riesgos por las bajas temperaturas a más de 4.200 metros de altura. La reapertura será informada oficialmente cuando estén dadas las condiciones de transitabilidad.