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7 de agosto de 2026 - 21:36
Jujuy.

Un camionero brasileño falleció en el Paso de Jama e investigan las causas del deceso

El cuerpo del hombre fue encontrado en el camión después de permanecer varios días en el interior del vehículo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Paso de Jama

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Un camionero brasileño falleció en el Paso de Jama y, de acuerdo a las primeras informaciones, el cuerpo del hombre fue encontrado dentro de su camión después de permanecer varios días en el lugar.

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En este sentido, también afirmaron que esta persona fue asistida el martes a la mañana con signos vitales normales, pero con un poco de mal agudo de montaña y en horas de la tarde regresó al camión para descansar ya que tenía que esperar que le liberen el paso internacional para cruzar a Chile.

De acuerdo a estos relatos, el jueves el camión no avanzaba en la fila y el camionero no respondía los mensajes por lo que Gendarmería, junto a fuerzas chilenas, accedieron al vehículo donde dicha persona ya estaba fallecida.

Comitiva policial

Durante la tarde de este viernes, una comisión policial junto autoridades judiciales llegaron al paso internacional para llevar adelante las primeras investigaciones sobre la muerte del camionero.

Paso Internacional

De acuerdo a estas fuentes, el camionero ya había realizado los controles en la Aduana Argentina y no pudo pasar por las condiciones climáticas en el lugar, por lo que el operativo para sacar el cuerpo del hombre lo realizaron fuerzas Argentinas y de Chile.

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