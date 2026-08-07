Carlos Sadir se reunió con 24 empresarios que participan de la Mesa Nacional de CAME Joven

El gobernador Carlos Sadir recibió en Casa de Gobierno a 24 jóvenes empresarios de distintas provincias que llegaron a Jujuy para participar de la Mesa Nacional de CAME Joven.
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El encuentro reunió a referentes de distintas provincias y puso el foco en los desafíos del sector privado y la articulación con el Estado.
El gobernador Carlos Sadir recibió en Casa de Gobierno a 24 jóvenes empresarios de distintas provincias que llegaron a Jujuy para participar de la Mesa Nacional de CAME Joven.
Durante la reunión se abordaron los principales desafíos que atraviesa el sector empresario y se intercambiaron experiencias vinculadas con la actividad productiva, el empleo y el desarrollo de las empresas.
También participaron el presidente de la Unión Empresarios de Jujuy, Luis Alonso; el titular de CAME Joven, Matías Brugnoli; y representantes jujeños de la entidad.
La visita forma parte de las actividades de la Mesa Nacional que CAME Joven desarrolla en la provincia, con la participación de empresarios de distintos puntos del país.
El espacio tiene como objetivo analizar problemáticas comunes, compartir experiencias y debatir propuestas vinculadas al funcionamiento de las empresas y al desarrollo del sector privado.
Durante el encuentro también se planteó la necesidad de simplificar procesos y mejorar la articulación entre el Estado y el sector empresario.
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