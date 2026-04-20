El embajador de Estados Unidos en Argentina visitó Jujuy y se reunió con Carlos Sadir

El gobernador de Carlos Sadir recibió en Casa de Gobierno al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en el marco de su primera visita oficial al interior del país. El diplomático se encuentra recorriendo el norte argentino como parte de su agenda institucional.

El embajador de Estados Unidos en Argentina visitó Jujuy y se reunió con Carlos Sadir

El embajador de Estados Unidos en Argentina visitó Jujuy y se reunió con Carlos Sadir

El encuentro se llevó a cabo en la sede gubernamental de San Salvador de Jujuy, donde ambas autoridades dialogaron sobre la realidad de la provincia y la importancia de fortalecer los vínculos entre la región y Estados Unidos.

Sadir destacó la relevancia de la visita y valoró que Jujuy haya sido uno de los primeros destinos elegidos por el embajador en su recorrido federal. “Es un gusto y un honor recibirlo en nuestra provincia”, expresó, al tiempo que subrayó la importancia de posicionar al norte argentino en la agenda internacional.

Reconocimiento a la cultura y hospitalidad jujeña

Durante el encuentro, el mandatario provincial resaltó las apreciaciones del diplomático sobre la provincia. En ese sentido, señaló que las palabras del embajador sobre la calidez de los jujeños representan un motivo de orgullo.

“El hecho de que haya destacado la amabilidad de nuestra gente es muy significativo”, sostuvo Sadir, quien además le deseó una grata estadía y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo los lazos institucionales.

Una región estratégica para Estados Unidos

Por su parte, Lamelas manifestó su satisfacción por visitar la provincia y explicó que tanto Jujuy como Salta fueron seleccionadas como los primeros destinos de su agenda en el interior del país.

“Podría haber ido a cualquier otra provincia, pero junto a mi equipo en la embajada y en Washington definimos comenzar por esta región”, indicó, al tiempo que calificó a Jujuy como una provincia “muy importante” dentro del contexto nacional.

Intercambio y oportunidades de cooperación

El embajador también puso en valor la riqueza cultural y humana de la provincia. “La gente aquí es el recurso natural más importante que tienen”, afirmó, destacando la hospitalidad recibida durante su estadía.

Además, remarcó que su objetivo es recorrer distintas provincias argentinas para conocer su potencial y generar oportunidades de cooperación. “Argentina no es solamente Buenos Aires. Queremos ver qué posibilidades de intercambio y negocios podemos desarrollar con Estados Unidos”, expresó.

Autoridades presentes

Del encuentro también participaron el vicegobernador Alberto Bernis; los ministros Federico Cardozo y José Manzur; y el director del SAME, Pablo Jure, quienes acompañaron la jornada institucional.

La visita se enmarca en una agenda orientada a fortalecer relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto entre Argentina y Estados Unidos.