Carlos Sadir recibió a los gobernadores del Norte Grande en Jujuy

Durante la apertura, el mandatario provincial remarcó la importancia de este espacio institucional para mejorar las condiciones de desarrollo de la región.
Parlamento Norte Grande en Jujuy
La actividad comenzó con una recepción en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Participaron el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; además de representantes legislativos de Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, Chaco y Tucumán.
Luego del encuentro inicial, la comitiva se trasladó al Salón de la Bandera, donde los representantes de las diez provincias firmaron el Libro de Oro como parte de la jornada institucional. En ese marco, Sadir celebró que Jujuy haya sido elegida sede del encuentro y extendió una invitación formal a los vicegobernadores para participar de la inauguración de un nuevo establecimiento en el Parque Industrial de Palpalá.
Agenda común para el Norte Grande
Según se informó oficialmente, el Parlamento del Norte Grande continuó sus deliberaciones en un hotel de la capital jujeña, con el objetivo de definir las líneas de acción que orientarán el trabajo legislativo de este período. La agenda apunta a consolidar un cronograma común para abordar problemáticas estructurales del NOA y el NEA.
Entre los principales temas previstos para el debate figuran la situación industrial del Norte Grande Argentino, el análisis del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el fortalecimiento de la integración política entre los poderes legislativos regionales para sostener una acción coordinada ante Nación.