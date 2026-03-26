Se realizó la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en Jujuy

La ciudad de San Salvador de Jujuy fue designada como sede de la primera reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande de 2026 . El encuentro se realiza los días 26 y 27 de marzo y cuenta con la participación de representantes de las diez provincias del NOA y el NEA.

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Durante la jornada se abordaron las fechas de las próximas sesiones plenarias , el tratamiento de proyectos vinculados al desarrollo económico y social de la región y el fortalecimiento del diálogo institucional entre los poderes legislativos provinciales. También se analizó la situación de la industria en el Norte Grande Argentino y el estado del acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, destacó la relevancia del encuentro y el compromiso de las provincias de la región. “Una jornada muy importante para el Norte. Muy importante, creo que la presencia y la participación de las diez provincias del Norte es muy importante, reafirmando el compromiso de fortalecer y de trabajar en temas comunes que tenemos para salir adelante realmente y para mejorar las condiciones” , afirmó.

Bernis advirtió que las provincias atraviesan un momento complejo por la caída de recursos y el impacto en distintas áreas. “Hoy estamos viviendo un proceso muy difícil, hay una baja muy importante por parte de los fondos coparticipables, eso hace que tengamos inconveniente con el tema de los aumentos salariales, de la política salarial, fundamentalmente con los empleos públicos”, señaló.

También se refirió a la situación de las economías regionales y a la infraestructura vial. “La preocupación que hay inclusive por el ingreso de algunos productos que tienen que ver con las economías regionales, se está perjudicando bastante las economías regionales por una competencia desleal”, expresó. Y agregó: “Las rutas realmente, el que escuche esta nota lo sabe, están muy mal en la República Argentina, hay muchos accidentes”.

Carlos Silva Neder: “En este Norte Grande todo nos une y nada nos separa”

Reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en Jujuy. Reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en Jujuy.

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, confirmó parte del cronograma institucional y remarcó la necesidad de profundizar el trabajo regional. “El 13 y 14 de abril en esa provincia, San Miguel de Tucumán, se va a llevar a cabo la primera reunión plenaria de este Parlamento del Norte Grande”, indicó.

Silva Neder insistió en la necesidad de una agenda común entre provincias y dejó una frase que resumió el espíritu del encuentro: “Hay un adagio que siempre lo digo, de que en este Norte Grande todo nos une y nada nos separa”.

En cuanto a los objetivos de fondo, aseguró: “Primero ratificar el federalismo argentino”. Reclamó mayor acompañamiento del Estado nacional: “Queremos que nuestra voz sea escuchada, que el Gobierno Nacional un poco vire la dirección y la atención para este Norte Grande, que nos den las cosas que realmente necesitamos, que nos acompañe en la construcción de la obra pública, que nos acompañe a mantener las rutas nacionales, que nos acompañe a nuestras economías regionales”.

Rubén Dusso: “No hay desarrollo sin infraestructura”

Desde Catamarca, el vicegobernador Rubén Dusso también marcó la importancia estratégica del encuentro. “Esta primera jornada ha sido muy positiva, es una trayectoria que venimos recorriendo desde hace más de diez años”, sostuvo.

Dusso puso el foco en la necesidad de inversión en obras y conectividad. “Obras de infraestructura, obras de logística y transporte, como es la conexión bioceánica, y temas de energía, temas de minería y temas que hacen poner al país de pie”, enumeró.

Sobre uno de los reclamos más repetidos de la jornada, fue contundente: “No hay desarrollo sino infraestructura. La infraestructura es la base para poder sacar la producción”. También advirtió que el crecimiento productivo depende de contar con energía suficiente. “No hay más minería si no hay más energía, entonces hay que ocuparse”, dijo.