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14 de mayo de 2026 - 09:03
Jujuy.

Educación avanza con el boletín digital para estudiantes secundarios

Las escuelas secundarias deberán cargar las calificaciones del primer trimestre y actualizar datos de tutores del 1 al 19 de junio en este boletín digital.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Educación - boletín digital
Implementación del Boletín Digital en el Nivel Secundario

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La medida forma parte de las políticas prioritarias de la gestión de la ministra Daniela Teseira, orientadas a modernizar la gestión pública, desburocratizar procesos escolares y reemplazar progresivamente el soporte papel en las instituciones educativas.

De qué se trata el boletín digital

El boletín digital será la herramienta oficial para informar los resultados de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. La iniciativa se formalizó mediante la Resolución N° 1017-E/2026, publicada en el Boletín Oficial, que aprueba desde el presente ciclo lectivo la implementación gradual y progresiva del sistema en instituciones educativas de nivel primario y secundario de gestión estatal y privada de modalidad común.

La misma resolución establece que el Boletín de Calificaciones Digital será la única herramienta válida y oficial para informar y comunicar los resultados de evaluación, complementando o reemplazando el soporte papel.

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Implementación del Boletín Digital en el Nivel Secundario

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Para quiénes será

En esta etapa, el foco está puesto en el nivel secundario. La implementación alcanza a instituciones de gestión estatal y privada dependientes del Ministerio de Educación de Jujuy.

El objetivo es que docentes, equipos directivos, estudiantes y familias puedan acceder a información académica de manera más ágil, clara y oportuna. La normativa también exige garantizar la seguridad, integridad y resguardo de los datos personales y académicos.

Desde cuándo se implementa

La implementación corresponde al ciclo lectivo 2026 y será gradual y progresiva. En el caso del nivel secundario, las escuelas deberán cargar las calificaciones del primer trimestre y actualizar los datos de tutores entre el 1 y el 19 de junio, de manera obligatoria, a través de la plataforma SINIDE-SGE.

Desde Educación remarcaron que este plazo es clave para ordenar la puesta en marcha del sistema y garantizar que las familias puedan acceder correctamente a la información.

Los puntos clave del nuevo sistema

El boletín digital permitirá centralizar la información escolar de forma segura y reducir progresivamente el uso del papel. También busca mejorar el vínculo con las familias, ya que facilitará el acceso inmediato de los tutores a las calificaciones.

Otro punto importante es el uso de datos actualizados para el seguimiento pedagógico. Según el Ministerio, la herramienta permitirá contar con información para tomar decisiones basadas en evidencia y acompañar mejor las trayectorias escolares.

Reunión para coordinar la puesta en marcha

En este contexto, la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga, encabezó una reunión de trabajo junto a los directores Martín Miranda, de Sistemas; Daniela Galián, de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa; y Silvia Jeréz, de Educación Secundaria. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la puesta en marcha del Boletín de Calificaciones Digital en las escuelas.

La Resolución también faculta a la Dirección de Sistemas, en articulación con Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, a brindar capacitaciones a los distintos actores escolares para la implementación del sistema.

Modernización y menos burocracia

La implementación del boletín digital apunta a agilizar procesos administrativos, reducir errores en el registro de información y mejorar la gestión institucional. Además, busca fortalecer la comunicación entre escuela y familia, promoviendo mayor participación y corresponsabilidad en el proceso educativo.

Desde el Ministerio sostienen que la transformación digital de la gestión educativa es una herramienta para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad del servicio educativo en la provincia.

Lo que tenés que saber sobre el boletín digital para el nivel secundario

  • Jujuy implementará el boletín digital en el nivel secundario, para escuelas de gestión estatal y privada
  • El objetivo es facilitar el acceso a información académica para docentes, directivos, estudiantes y familias
  • La medida regirá en el ciclo lectivo 2026, con una implementación gradual: las escuelas deberán cargar calificaciones del primer trimestre y actualizar datos de tutores entre el 1 y el 19 de junio, de manera obligatoria, en la plataforma SINIDE-SGE
  • El sistema busca centralizar información de forma segura, reducir el uso de papel y mejorar el vínculo con las familias, además de aportar datos actualizados para seguimiento pedagógico y decisiones basadas en evidencia, con resguardo de datos personales y académicos

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