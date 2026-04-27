Cuántos días de clases habrá en mayo en Jujuy

El calendario escolar 2026 de Jujuy ya permite hacer la cuenta de uno de los datos que más consultan las familias cada mes: cuántos días efectivos de clases habrá. En el caso de mayo de 2026, la respuesta es 19 días de clases para el período escolar común de los niveles obligatorios.

La cuenta surge de los 21 días hábiles que tiene mayo de 2026 de lunes a viernes, menos los dos feriados nacionales que caen en días de semana: el viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador, y el lunes 25 de mayo, por la Revolución de Mayo. El calendario oficial de feriados no muestra otros feriados provinciales en días hábiles para ese mes.

Qué dice el calendario escolar de Jujuy En el caso de los Jardines de infantes, Educación Inicial, el 28 de mayo es el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera por lo que se tienen destinado del 26 al 29 la realización de actividades educativas, académicas, artísticas, sociales y recreativas para esa fecha.

En Educación Primaria, el calendario oficial marca que el segundo bimestre va del 4 de mayo al 10 de julio. En mayo no figura ninguna jornada institucional para ese nivel. En Educación Secundaria, durante mayo están previstas actividades como la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional para estudiantes de tercer año, la finalización del primer trimestre el 22 de mayo y el inicio del segundo trimestre el 26 de mayo. jornada institucional 23.jpg No habrá jornada institucional durante mayo 2026 en Jujuy Calendario Escolar 2026 – JUJUY Inicio y fin del ciclo lectivo 23 de febrero: Inicio de clases

Inicio de clases 18 de diciembre: Finalización del ciclo lectivo

Finalización del ciclo lectivo 13 al 24 de julio: Receso de invierno Jornadas institucionales Inicial, primaria y secundaria 20 de febrero,

2 de julio,

11 de noviembre Superior 15 de abril

16 de junio,

27 de agosto

21 de octubre Feriados de mayo 1° de mayo: viernes con feriado nacional

25 de mayo: lunes, feriado nacional

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