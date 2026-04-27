lunes 27 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de abril de 2026 - 13:43
Jujuy.

Cuántos días de clases habrá en mayo en Jujuy

Sin jornada institucional en educación en mayo de 2026, habrá 19 días de clases y dos feriados nacionales en Jujuy

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuántos días de clases habrá en mayo en Jujuy

Cuántos días de clases habrá en mayo en Jujuy

El calendario escolar 2026 de Jujuy ya permite hacer la cuenta de uno de los datos que más consultan las familias cada mes: cuántos días efectivos de clases habrá. En el caso de mayo de 2026, la respuesta es 19 días de clases para el período escolar común de los niveles obligatorios.

Lee además
Por decreto, el Gobierno amplió el Presupuesto 2025 y refuerza por $2,81 billones áreas claves como salud, seguridad, jubilaciones y educación. 
Política.

Con un DNU el Gobierno amplió el presupuesto para salud, seguridad, jubilaciones y educación
Senadores de UxP buscarán el viernes rechazar un artículo del Presupuesto 2026.
Política.

Presupuesto 2026: avance del oficialismo y críticas por recortes en educación y ciencia

La cuenta surge de los 21 días hábiles que tiene mayo de 2026 de lunes a viernes, menos los dos feriados nacionales que caen en días de semana: el viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador, y el lunes 25 de mayo, por la Revolución de Mayo. El calendario oficial de feriados no muestra otros feriados provinciales en días hábiles para ese mes.

Qué dice el calendario escolar de Jujuy

En el caso de los Jardines de infantes, Educación Inicial, el 28 de mayo es el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera por lo que se tienen destinado del 26 al 29 la realización de actividades educativas, académicas, artísticas, sociales y recreativas para esa fecha.

En Educación Primaria, el calendario oficial marca que el segundo bimestre va del 4 de mayo al 10 de julio. En mayo no figura ninguna jornada institucional para ese nivel.

En Educación Secundaria, durante mayo están previstas actividades como la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional para estudiantes de tercer año, la finalización del primer trimestre el 22 de mayo y el inicio del segundo trimestre el 26 de mayo.

jornada institucional 23.jpg
No habr&aacute; jornada institucional durante mayo 2026 en Jujuy

No habrá jornada institucional durante mayo 2026 en Jujuy

Calendario Escolar 2026 – JUJUY

Inicio y fin del ciclo lectivo

  • 23 de febrero: Inicio de clases
  • 18 de diciembre: Finalización del ciclo lectivo
  • 13 al 24 de julio: Receso de invierno

    Jornadas institucionales

    Inicial, primaria y secundaria

    • 20 de febrero,
    • 2 de julio,
    • 11 de noviembre

    Superior

    • 15 de abril
    • 16 de junio,
    • 27 de agosto
    • 21 de octubre

    Feriados de mayo

    • 1° de mayo: viernes con feriado nacional
    • 25 de mayo: lunes, feriado nacional

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Con un DNU el Gobierno amplió el presupuesto para salud, seguridad, jubilaciones y educación

    Presupuesto 2026: avance del oficialismo y críticas por recortes en educación y ciencia

    Educación a distancia: una por una, las carreras online que concentran mayor demanda

    Presunto abuso en una escuela de Salta: Educación activó el protocolo

    Suspendieron las clases en la primaria de la escuela Normal

    Lo que se lee ahora
    Cronograma de pagos.
    Jujuy.

    Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

    Por  Gabriela Bernasconi

    Las más leídas

    Cronograma de pagos.
    Jujuy.

    Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

    Incendios en Jujuy.
    Policiales.

    Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

    Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Tarija.
    Mundo.

    Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Bolivia y hay un detenido: reclaman justicia

    Ingreso ola polar
    País.

    Ingresó una masa de aire frío de origen polar en Argentina: el pronóstico en Jujuy

    Batalla de León. 
    Jujuy.

    Día Grande de Jujuy: recrearon la Batalla de León de 1821

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel