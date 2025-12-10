miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 13:30
Educación.

Calendario Escolar 2026: fechas de inscripciones y actividades para todos los niveles educativos en Jujuy

Jujuy presentó el Calendario Escolar 2026. El ciclo lectivo 2026 comenzará el 23 de febrero y cerrará el 18 de diciembre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
inicio de clases jujuy .jpg
Así queda el calendario del último mes del año, con un receso extendido y dos jornadas de descanso obligatorias.
Calendario.

Feriados en diciembre 2025: cuándo es el próximo y el fin de semana XL
Sorteo ingreso a primer año. video
Educación.

Estos son los resultados del último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año en Jujuy

Inicio, fin y receso escolar

El calendario establece como fecha de inicio del ciclo lectivo el 23 de febrero, mientras que el cierre será el 18 de diciembre. A su vez, se confirmó el receso escolar de invierno, que se desarrollará del 13 al 24 de julio en todas las instituciones educativas. Este recorte temporal permitirá la organización de actividades, viajes y planificación familiar durante el año.

Ingreso a 1 año
Educación Inicial: inscripciones y adaptación

Para el nivel inicial, las inscripciones de aspirantes se realizarán los 19 y 20 de febrero en salas de 3, 4 y 5 años, dependiendo de la disponibilidad de vacantes. Además, el período de inicio e integración gradual para las y los más pequeños se desarrollará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, facilitando un proceso de adaptación acompañado.

Educación Primaria: fechas de matrícula y actividades

En el nivel primario, la matriculación de estudiantes tendrá lugar del 18 al 27 de febrero. Durante marzo se llevarán a cabo los encuentros “Familia, Escuela y Comunidad”, entre el 2 y el 31, con el propósito de fortalecer la trayectoria escolar. También se especifica el acompañamiento para estudiantes con discapacidad mediante actividades de fortalecimiento pedagógico.

Educación Secundaria: inscripciones, exámenes y ambientación

Para el nivel secundario, las inscripciones se realizarán del 18 al 23 de febrero, mientras que los días 18 y 19 se desarrollarán los exámenes de espacios curriculares pendientes. Los estudiantes que ingresan a primer año tendrán su período de ambientación del 20 al 27 de febrero. Además, entre el 6 y el 31 de marzo, se presentará el Plan Anual de Prácticas Profesionalizantes en escuelas técnicas y agrotécnicas. En secundario también habrá tutorías para egresados 2025 (del 31 de marzo al 8 de abril) y un turno extraordinario para completar estudios del 8 al 10 de abril.

Educación Superior: preinscripciones, mesas de examen y pases

El calendario del nivel superior presenta una serie de fechas anticipadas. La preinscripción online para 1° año será del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026. Las mesas de examen de marzo tendrán inscripción entre el 18 y el 20 de febrero, mientras que los exámenes se desarrollarán del 23 de febrero al 20 de marzo. El período para solicitudes y recepción de pases se extenderá del 18 de febrero al 24 de abril, junto con trámites de equivalencias y asimilaciones del 23 de marzo al 24 de abril.

jornada institucional.jpg

Jornadas institucionales

El calendario también incluye las jornadas institucionales, obligatorias para los equipos docentes. En inicial, primaria y secundaria tendrán lugar el 20 de febrero, el 2 de julio y el 11 de noviembre. En educación superior, las jornadas se desarrollarán el 15 de abril, el 16 de junio, el 27 de agosto y el 21 de octubre.

Calendario Escolar 2026 – JUJUY

Inicio y fin del ciclo lectivo

  • 23 de febrero: Inicio de clases
  • 18 de diciembre: Finalización del ciclo lectivo
  • 13 al 24 de julio: Receso de invierno

Educación Inicial

  • 19 y 20 de febrero: Inscripción de aspirantes (salas 3, 4 y 5)
  • 23/02 al 06/03: Período de inicio e integración gradual

Educación Primaria

  • 18 al 27 de febrero: Matriculación
  • 02 al 31 de marzo: Encuentros “Familia, Escuela y Comunidad”

Educación Secundaria

  • 18 al 23 de febrero: Inscripción de estudiantes
  • 18 y 19 de febrero: Exámenes pendientes
  • 20 al 27 de febrero: Ambientación 1er año
  • 06 al 31 de marzo: Presentación del Plan de Prácticas Profesionalizantes
  • 31/03 al 08/04: Tutorías para egresados 2025
  • 08 al 10/04: Turno extraordinario para completar estudios

Educación Superior

  • 15/12/25 al 13/02/26: Preinscripción online a 1er año
  • 18 al 20 de febrero: Inscripción mesas de examen (marzo)
  • 23/02 al 20/03: Exámenes turno marzo
  • 18/02 al 24/04: Solicitudes de pases
  • 23/03 al 24/04: Equivalencias y asimilación
  • 30 y 31 de marzo: Matriculación (1° a 4° año)
  • 27 al 29 de abril: Inscripción mesas de examen (mayo)

Jornadas institucionales

Inicial, primaria y secundaria

  • 20 de febrero,
  • 2 de julio,
  • 11 de noviembre

Superior

  • 15 de abril
  • 16 de junio,
  • 27 de agosto
  • 21 de octubre

