Calendario Escolar 2026: fechas de inscripciones y actividades para todos los niveles educativos en Jujuy

El Ministerio de Educación de Jujuy presentó oficialmente el Calendario Escolar 2026 , un documento clave para la organización de miles de familias jujeñas. El ciclo lectivo tendrá su inicio el 23 de febrero en todos los niveles obligatorios y finalizará el 18 de diciembre , cumpliendo con el cronograma anual de actividades estipulado por la provincia.

El calendario establece como fecha de inicio del ciclo lectivo el 23 de febrero , mientras que el cierre será el 18 de diciembre . A su vez, se confirmó el receso escolar de invierno , que se desarrollará del 13 al 24 de julio en todas las instituciones educativas. Este recorte temporal permitirá la organización de actividades, viajes y planificación familiar durante el año.

Para el nivel inicial, las inscripciones de aspirantes se realizarán los 19 y 20 de febrero en salas de 3, 4 y 5 años, dependiendo de la disponibilidad de vacantes. Además, el período de inicio e integración gradual para las y los más pequeños se desarrollará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo , facilitando un proceso de adaptación acompañado.

En el nivel primario, la matriculación de estudiantes tendrá lugar del 18 al 27 de febrero . Durante marzo se llevarán a cabo los encuentros “ Familia, Escuela y Comunidad ”, entre el 2 y el 31 , con el propósito de fortalecer la trayectoria escolar. También se especifica el acompañamiento para estudiantes con discapacidad mediante actividades de fortalecimiento pedagógico.

Educación Secundaria: inscripciones, exámenes y ambientación

Para el nivel secundario, las inscripciones se realizarán del 18 al 23 de febrero, mientras que los días 18 y 19 se desarrollarán los exámenes de espacios curriculares pendientes. Los estudiantes que ingresan a primer año tendrán su período de ambientación del 20 al 27 de febrero. Además, entre el 6 y el 31 de marzo, se presentará el Plan Anual de Prácticas Profesionalizantes en escuelas técnicas y agrotécnicas. En secundario también habrá tutorías para egresados 2025 (del 31 de marzo al 8 de abril) y un turno extraordinario para completar estudios del 8 al 10 de abril.

Educación Superior: preinscripciones, mesas de examen y pases

El calendario del nivel superior presenta una serie de fechas anticipadas. La preinscripción online para 1° año será del 15 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026. Las mesas de examen de marzo tendrán inscripción entre el 18 y el 20 de febrero, mientras que los exámenes se desarrollarán del 23 de febrero al 20 de marzo. El período para solicitudes y recepción de pases se extenderá del 18 de febrero al 24 de abril, junto con trámites de equivalencias y asimilaciones del 23 de marzo al 24 de abril.

Jornadas institucionales

El calendario también incluye las jornadas institucionales, obligatorias para los equipos docentes. En inicial, primaria y secundaria tendrán lugar el 20 de febrero, el 2 de julio y el 11 de noviembre. En educación superior, las jornadas se desarrollarán el 15 de abril, el 16 de junio, el 27 de agosto y el 21 de octubre.

