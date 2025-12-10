Este miércoles será el último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año

El próximo miércoles 10 de diciembre a las 16 , en la sede de INPROJUY , se llevará a cabo el tercer y último sorteo de asignación de vacantes para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. Esta instancia está destinada a las escuelas secundarias que, tras la tercera preinscripción, registraron más aspirantes que bancos disponibles .

Educación. Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de vacantes en Jujuy

Desde el Ministerio de Educación explicaron que el “momento” consiste en un día, hora, minuto y segundo asignado aleatoriamente a cada institución con sobredemanda. Esa marca temporal se utiliza luego para ordenar la adjudicación de vacantes entre los preinscriptos . No garantiza automáticamente un lugar, pero determina el orden de prioridad para la asignación final.

Según el detalle oficial, diez colegios deberán participar de esta última instancia por superar su cupo disponible:

Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez”: 205 preinscriptos para 29 vacantes.

Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”: 195 interesados para 19 bancos.

EET Nº 2 “Profesor Jesús Salazar”: 177 postulantes para solo 9 lugares.

Colegio Secundario Nº 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”: 116 preinscriptos para 20 vacantes.

Colegio Secundario Nº 3 “San José” (Perico): 80 candidatos para 14 bancos.

Colegio Secundario Nº 56 (El Carmen): 24 interesados para 8 lugares.

Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. José Ingenieros” (San Pedro): 59 preinscriptos para 25 vacantes.

Escuela Nº 1 “José Manuel Estrada” (Perico): 73 preinscriptos para 10 lugares.

EET Nº 2 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro): 37 registrados para 15 vacantes.

Escuela Normal Superior “General San Martín” (Ledesma): 48 preinscriptos para 23 bancos.

Estas instituciones se suman a las que ya participaron de sorteos previos, en un contexto donde ciertas escuelas del sistema secundario jujeño presentan altos niveles de demanda.

Qué sucede después del sorteo

De acuerdo con el cronograma oficial, una vez realizado el sorteo del 10 de diciembre, el jueves 11 se publicará el listado con la asignación de vacantes para cada institución con sobredemanda.

Luego, los días 12, 15 y 16 de diciembre, las familias deberán confirmar la inscripción de manera presencial en la escuela asignada, presentando la documentación requerida. En caso de no concretar el trámite dentro de las fechas previstas, la vacante se pierde y vuelve al sistema para su reasignación.

Para consultas, seguimiento del proceso y verificación de resultados, el Ministerio recordó que está habilitado el sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde se puede revisar la escuela asignada y el estado de la preinscripción.