jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 07:06
Educación.

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Este martes arrancó la última etapa para la preinscripción para el ingreso a 1er año 2026. Te contamos todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen generada con IA

Imagen generada con IA

El martes 2 de diciembre arrancó la tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas. Luego, el cronograma continuará el próximo 9 de diciembre con la "asignación de momentos".

Cronograma para el ingreso a 1er año 2026

  • 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.
  • 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
  • 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
  • 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026.

Ingreso a 1 año
Cómo hacer la preinscripción

Se encuentra habilitado el formulario para la tercera instancia de preinscripción de ingreso a 1° año en la página del Ministerio de Educación: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Para poder registrar la preinscripción es necesario que el padre, madre o tutor del estudiante, posea la constancia alfanumérica de alumno regular, que deberá solicitarse en la escuela primaria. Al ingresar la clave, el sistema completará de manera automática algunos datos del estudiante, mientras que el adulto responsable deberá consignar otros datos requeridos.

Embed - Ingreso a Primer Año 2026

Ciclo lectivo 2026 en Jujuy: inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre

Confirmaron todas las fechas del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. Según confirmaron desde el Ministerio de Educación. el nivel primario deberá cumplir 190 días de clases y 760 horas reloj, mientras que en el nivel secundario la carga será de 900 horas.

En nuestra provincia el ciclo lectivo comenzará el lunes 23 de febrero, mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio. El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre.

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Por  Federico Franco

