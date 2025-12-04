Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

El martes 2 de diciembre arrancó la tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas. Luego, el cronograma continuará el próximo 9 de diciembre con la "asignación de momentos".
Cronograma para el ingreso a 1er año 2026
2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.
9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.
Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026.
Cómo hacer la preinscripción
Se encuentra habilitado el formulario para la tercera instancia de preinscripción de ingreso a 1° año en la página del Ministerio de Educación: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/
Para poder registrar la preinscripción es necesario que el padre, madre o tutor del estudiante, posea la constancia alfanumérica de alumno regular, que deberá solicitarse en la escuela primaria. Al ingresar la clave, el sistema completará de manera automática algunos datos del estudiante, mientras que el adulto responsable deberá consignar otros datos requeridos.
Embed - Ingreso a Primer Año 2026
Ciclo lectivo 2026 en Jujuy: inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre
En nuestra provincia el ciclo lectivo comenzará el lunes 23 de febrero, mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio. El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre.