Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Durante el mes de diciembre se desarrollará la última etapa para la preinscripción para el ingreso a 1er año 2026. El Ministerio de Educación compartió las fechas del cronograma para quienes todavía no cuentan con banco para el próximo año en el Nivel Secundario.

El martes 2 de diciembre arrancó la tercera preinscripción , con opción a seleccionar hasta dos escuelas. Luego, el cronograma continuará el próximo 9 de diciembre con la "asignación de momentos".

Cabe destacar que esta es la última etapa del proceso de inscripción para el ingreso a 1er año 2026.

Se encuentra habilitado el formulario para la tercera instancia de preinscripción de ingreso a 1° año en la página del Ministerio de Educación: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA)

Para poder registrar la preinscripción es necesario que el padre, madre o tutor del estudiante, posea la constancia alfanumérica de alumno regular, que deberá solicitarse en la escuela primaria. Al ingresar la clave, el sistema completará de manera automática algunos datos del estudiante, mientras que el adulto responsable deberá consignar otros datos requeridos.

Ciclo lectivo 2026 en Jujuy: inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre

Confirmaron todas las fechas del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. Según confirmaron desde el Ministerio de Educación. el nivel primario deberá cumplir 190 días de clases y 760 horas reloj, mientras que en el nivel secundario la carga será de 900 horas.

En nuestra provincia el ciclo lectivo comenzará el lunes 23 de febrero, mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio. El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre.