miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 09:22
Mercado.

Bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes dejan el plantel de cara al 2026

Gimnasia de Jujuy va sumando bajas de cara al torneo de la Primera Nacional 2026. Hernán Pellerano confirmó qué refuerzos podrían sumar al plantel.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Cuáles serían las bajas de Gimnasia de Jujuy para el 2026

Daniel Juárez y Fernando Duré

Según pudo conocer TodoJujuy.com, los dos primeros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy serían Daniel Juárez y Fernando Duré. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

fernando dure y daniel juarez

Román Barreto

Otro de los jugadores que no será tenido en cuenta por Hernán Pellerano, es Román Barreto, defensor de perfil zurdo que arribó al Lobo en junio del 2025 y tenía contrato hasta diciembre. Barreto hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y luego continuó su carrera en equipos como Ciudad Bolívar y Unión de Sunchales, mientras que, su último equipo antes de sumarse a Gimnasia de Jujuy fue Sacachispas.

Román Barreto

Santiago Camacho y Matías Noble

Por un lado, Matías Noble no renovará su contrato con Gimnasia de Jujuy, el cual vence el 31 de diciembre del 2025. El mediocampista disputó un total de 18 partidos en el Lobo, donde convirtió un gol. En tanto, Santiago Camacho tendría ofertas de otros clubes de la categoría, por lo que tampoco continuaría en el equipo de Hernán Pellerano.

Camacho jugó 32 encuentros en el Lobo, anotando 5 tantos. Además de ser jugador clave en el once inicial durante la temporada de Matías Módolo como entrenador de Gimnasia de Jujuy.

santiago camacho matias noble

Jeremías Perales tampoco sigue en el Lobo

El delantero tampoco seguirá en Gimnasia de Jujuy. Por ahora no se conoce cuál será su próximo destino, pero en las últimas horas se confirmó que será una de las bajas para el plantel que dirige Hernán Pellerano.

Recordemos que Jeremías Perales vivió una histórica sanción por parte de AFA a raíz de la lesión de Stefano Callegari de Nueva Chicago. El Tribunal de Disciplina dictaminó sancionar por 6 meses al jugador, quien se perdió gran parte del torneo de la Primera Nacional.

Jeremías Perales - Gimnasia de Jujuy

Qué dijo Hernán Pellerano sobre los refuerzos

Respecto a los posibles refuerzos para encarar el campeonato 2026, Pellerano comentó que le solicitó al presidente albiceleste, Walter Morales, la posibilidad de que se quede la base de jugadores del torneo pasado.

"Esto es muy importante porque son buena gente, buenos jugadores, y conocen al club y en eso le tenemos que sacar ventaja a los rivales", dijo sobre el plantel profesional.

En otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos. "Si se puede bienvenido sea, pero primero quiero agradecer que se queden los jugadores porque los deben querer de muchísimos equipos", manifestó el entrenador.

Embed - HERNÁN PELLERANO - DT Gimnasia de Jujuy - Asumió y habló de objetivos y refuerzos

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy

El pasado viernes 7 de noviembre, el arquero dio la primicia a TodoJujuy.com de que continuará en el plantel durante la temporada 2026. Según indicó Milton Álvarez, su permanencia en el club del barrio Luján sería, en principio, hasta diciembre del próximo año.

Cabe recordar que el ex Independiente de Avellaneda arribó a Jujuy en enero del 2025. Anteriormente, tuvo paso por el Club Deportes Limache, como así también, supo vestir las camisetas de Quilmes, Deportivo Morón, Sportivo Italiano, Colegiales, entre otros.

