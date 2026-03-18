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18 de marzo de 2026 - 08:22
Deportes.

Quién es Juan Cruz Robledo, el árbitro que dirigirá por primera vez a Gimnasia de Jujuy

AFA dio a conocer la designación de árbitros para la Fecha 6 de la Primera Nacional. A Gimnasia de Jujuy lo dirigirá por primera vez Juan Cruz Robledo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Juan Cruz Robledo - Árbitro

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El árbitro principal será Juan Cruz Robledo, quien dirigirá por primera vez al equipo jujeño en el torneo.

Quién es Juan Cruz Robledo, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez, y marcará un hecho particular: será la primera vez que dirija al equipo jujeño en la Primera Nacional.

arbitro juan cruz robledo

En lo que va de la temporada, el juez ya impartió justicia en tres encuentros de la Primera Nacional:

  • Fecha 1: Atlanta 1-0 Quilmes
  • Fecha 2: Almagro 0-1 San Martín de Tucumán
  • Fecha 3: Atlético Rafaela 1-0 Temperley

En cuanto a su recorrido reciente, durante la Primera Nacional 2025 dirigió un total de diez partidos, mientras que en 2024 lo hizo en cuatro jornadas. Además, también tuvo participación en encuentros de la Primera B Metropolitana.

Respecto a sus estadísticas en la actual temporada, Robledo registra una expulsión, correspondiente a Gonzalo Asís, de Almagro, y sacó un total de 21 tarjetas amarillas en tres partidos. En detalle, mostró nueve amonestaciones en Almagro vs San Martín de Tucumán, cinco en Atlanta vs Quilmes y siete en Atlético Rafaela vs Temperley.

Juan Cruz Robledo - Arbitro

Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez: día y horario

Gimnasia de Jujuy afrontará ahora dos partidos consecutivos como visitante. En primera instancia, visitará el sábado 21 de marzo, a las 19 horas a Tristán Suárez, mientras que luego disputará el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo.

De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8.

gimnasia de jujuy 2026

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