Quién es Juan Cruz Robledo, el árbitro que dirigirá por primera vez a Gimnasia de Jujuy

Por la Fecha 6 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy visitará a Tristán Suárez el próximo sábado 21 de marzo. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó en las últimas horas la terna arbitral para el encuentro.

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El árbitro principal será Juan Cruz Robledo, quien dirigirá por primera vez al equipo jujeño en el torneo.

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez, y marcará un hecho particular: será la primera vez que dirija al equipo jujeño en la Primera Nacional.

En lo que va de la temporada, el juez ya impartió justicia en tres encuentros de la Primera Nacional:

Fecha 1: Atlanta 1-0 Quilmes

Fecha 2: Almagro 0-1 San Martín de Tucumán

Fecha 3: Atlético Rafaela 1-0 Temperley

En cuanto a su recorrido reciente, durante la Primera Nacional 2025 dirigió un total de diez partidos, mientras que en 2024 lo hizo en cuatro jornadas. Además, también tuvo participación en encuentros de la Primera B Metropolitana.

Respecto a sus estadísticas en la actual temporada, Robledo registra una expulsión, correspondiente a Gonzalo Asís, de Almagro, y sacó un total de 21 tarjetas amarillas en tres partidos. En detalle, mostró nueve amonestaciones en Almagro vs San Martín de Tucumán, cinco en Atlanta vs Quilmes y siete en Atlético Rafaela vs Temperley.

Juan Cruz Robledo - Arbitro

Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez: día y horario

Gimnasia de Jujuy afrontará ahora dos partidos consecutivos como visitante. En primera instancia, visitará el sábado 21 de marzo, a las 19 horas a Tristán Suárez, mientras que luego disputará el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo.

De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8.