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2 de mayo de 2026 - 13:24
Accidente.

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado

Un siniestro ocurrió sobre Ruta 9 y otro sobre Ruta 66, cerca de la conexión con Ruta 9. En uno de los hechos hubo una motociclista herida.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado

Dos accidentes de tránsito se registraron este sábado en la zona sur de San Salvador de Jujuy. Uno ocurrió sobre Ruta 9, en Alto Comedero, donde una motociclista resultó gravemente herida; mientras que el otro se produjo sobre Ruta 66, cerca de la conexión con Ruta 9.

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Accidente en Ruta 9: una motociclista fue trasladada al hospital

El primer siniestro vial ocurrió sobre Ruta 9, a la altura de un local bailable, en sentido sur-norte, en la zona de Alto Comedero. Según la información conocida, una motociclista chocó con un automóvil y cayó sobre el asfalto.

Producto del impacto, la mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue asistida por personal del SAME. Luego fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece con diagnóstico reservado.

Además, durante el hecho se registró que en el lugar también fue atropellado un perrito, por lo que solicitaron que se presente su dueño para avanzar con la asistencia correspondiente.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy habían informado que, en ese sector, la transitabilidad se encontraba reducida a media calzada. Sin embargo, el operativo ya fue levantado y el tránsito funciona con normalidad.

Otro accidente sobre Ruta 66

El segundo hecho se registró sobre Ruta 66, casi llegando a la conexión con Ruta 9, frente al supermercado Comodín ubicado sobre avenida Párroco Marshke.

De acuerdo con las primeras imágenes del lugar, en el siniestro quedaron involucrados tres vehículos. Por la disposición de los autos, se trataría de un choque en cadena, aunque la mecánica del hecho deberá ser confirmada por las actuaciones correspondientes.

En el lugar se observó a personal de Seguridad Vial trabajando en el sector, junto a los vehículos que permanecen sobre la calzada. También se vio la presencia de personas en el lugar y conos de señalización para ordenar la circulación.

Choque en cadena en Ruta 66 casi Ruta 9 en zona sur
Choque en cadena en Ruta 66 casi Ruta 9 en zona sur

Choque en cadena en Ruta 66 casi Ruta 9 en zona sur

Piden circular con precaución

A diferencia del hecho ocurrido sobre Ruta 9, en el accidente de Ruta 66 los vehículos involucrados continúan por el momento en el lugar. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Choque en cadena en Ruta 66 casi llegando al empalme con Ruta 9 en zona sur
Choque en cadena en Ruta 66 casi llegando al empalme con Ruta 9 en zona sur

Choque en cadena en Ruta 66 casi llegando al empalme con Ruta 9 en zona sur

Los dos episodios se registraron en puntos de alto tránsito de la zona sur, por lo que las autoridades insistieron en la importancia de mantener distancia de frenado y prestar atención a la circulación, especialmente en sectores de conexión entre rutas.

Hasta el momento no se informó si en el segundo accidente hubo personas heridas. Se aguardan más detalles sobre la mecánica del choque y el estado de los ocupantes de los vehículos involucrados.

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