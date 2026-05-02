Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana dejó como saldo un hombre fallecido y cuatro personas heridas en la zona de San Vicente, tras el accidente. El hecho se produjo sobre la Ruta 42 , en cercanías de la Escuela N° 54, cuando un auto volcó por causas que son investigadas.

Un trágico accidente se registró durante la mañan a de este sábado en la localidad de San Vicente, donde un automóvil terminó volcando y provocó la muerte de uno de sus ocupantes. Además, otras cuatro personas que viajaban en el vehículo resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron asistidas por personal de emergencia.

Según la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió alrededor de las 7.30 sobre la Ruta Provincial 42 , a la altura de la Escuela N° 54. El vehículo se trasladaba desde El Carmen con dirección hacia Monterrico cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, se desvió del camino y terminó volcando en la zona de una alcantarilla.

En el auto viajaban cinco personas. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar, mientras que los demás fueron trasladados para recibir atención médica. Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente y las circunstancias que derivaron en el vuelco.

Cuatro personas heridas tras el vuelco

Vecinos y testigos que se encontraban en el sector indicaron que uno de los heridos quedó atrapado dentro del rodado, por lo que fue necesario desplegar un operativo de rescate. En ese procedimiento trabajaron equipos especializados, junto a personal policial, bomberos y el SAME.

La asistencia en la zona se concentró en la atención de los damnificados, la prevención de nuevos riesgos y el ordenamiento del tránsito. Debido al operativo, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

En paralelo, desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy se informó sobre un corte total momentáneo en la zona de Santo Domingo, a la altura de la estación de servicio Shell, debido a un hecho vial. También se recomendó mantener la distancia apropiada de frenado y atender la señalización en el sector.

Investigan las causas del accidente

La investigación continúa para establecer cómo se produjo el accidente y qué factores pudieron haber intervenido en el vuelco. Hasta el momento, no se precisaron las identidades de las personas involucradas ni el estado de salud actualizado de los cuatro heridos.

El siniestro generó conmoción en la zona y obligó a un importante despliegue de los servicios de emergencia. Personal policial quedó a cargo de las actuaciones correspondientes, mientras se espera la realización de las pericias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

A revisar antes de publicar: en el material aparece Ruta 42 y también un comunicado policial que menciona RP 45, Santo Domingo. Conviene confirmar cuál es la ruta correcta o si se trata del mismo operativo informado con distinta referencia.