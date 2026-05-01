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1 de mayo de 2026 - 19:08
País.

Fundación Sí: abrieron las inscripciones para las residencias universitarias 2027

La convocatoria de Fundación Sí apunta a jóvenes que buscan estudiar una carrera y no cuentan con recursos para sostenerse en otra ciudad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.

La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.

La Fundación Sí abrió las inscripciones para sus residencias universitarias con ingreso previsto para 2027. El programa ofrece alojamiento gratuito y acompañamiento integral a estudiantes de todo el país que quieren continuar sus estudios superiores en instituciones públicas. Hay tiempo hasta el 31 de julio.

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El proceso de inscripción ya se encuentra disponible de forma online y forma parte de una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación a jóvenes que viven lejos de los centros universitarios o no tienen recursos económicos suficientes.

La propuesta incluye no solo un lugar donde vivir, sino también asistencia académica, apoyo emocional y una red de voluntarios que acompaña el recorrido educativo de cada estudiante.

Embed - Abrieron las inscripciones para las residencias universitarias de Fundación Sí

Quiénes pueden anotarse en las residencias universitarias

La convocatoria está dirigida a egresados del nivel secundario que proyectan iniciar una carrera terciaria o universitaria en 2027. Según se informó, el programa se orienta principalmente a jóvenes de zonas rurales o alejadas de las ciudades donde se concentran las universidades.

Entre los requisitos generales, se contempla tener menos de 25 años y no contar con los recursos necesarios para afrontar gastos de alquiler o traslado hacia una institución educativa.

El proyecto apunta a acompañar a quienes no tienen acceso directo a oportunidades educativas por razones económicas o geográficas. En ese sentido, la residencia funciona como una herramienta clave para garantizar igualdad de condiciones en el inicio de la vida universitaria.

Fundación Sí
Encuentro Nacional de Voluntarios de la Fundación Sí.

Encuentro Nacional de Voluntarios de la Fundación Sí.

Qué incluye el programa de Fundación Sí

Las residencias universitarias brindan alojamiento gratuito en distintas provincias del país. Además, incluyen alimentación, clases de apoyo y seguimiento personalizado durante toda la carrera.

El acompañamiento también abarca asistencia médica, psicológica y psicopedagógica en caso de ser necesario. Cada estudiante cuenta con un equipo de voluntarios que guía su proceso académico y personal.

Actualmente, el programa cuenta con 27 de residencias activas en todo el país y cientos de jóvenes que viven y estudian gracias a este sistema de apoyo integral.

¿Cómo funcionan las residencias universitarias?

La Fundación Sí funciona a través de una red de voluntariado en todo el país y no cuenta con personal remunerado. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo mediante su sitio web oficial o a través de las redes sociales de la organización en Jujuy: Instagram y Facebook.

Cómo es el proceso de inscripción y selección

La inscripción estará abierta hasta el 31 de julio y se realiza a través de un formulario online disponible en el sitio oficial de la organización. El proceso incluye distintas etapas que buscan evaluar el perfil de cada postulante.

En una primera instancia, los aspirantes completan sus datos personales y académicos. Luego avanzan a entrevistas virtuales y actividades grupales. En algunos casos, se suman evaluaciones específicas según la carrera elegida.

La etapa final se desarrolla de forma presencial en cada provincia. Los seleccionados participan de un curso de nivelación intensivo que funciona como preparación para el inicio de la vida universitaria.

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