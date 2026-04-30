Confirmaron 98 casos de fiebre chikungunya y hay 35 en estudio

Casos de chikungunya en Jujuy.

Desde la Dirección General de Epidemiología, el Ministerio de Salud de Jujuy informó que la provincia registra hasta el momento 98 casos de fiebre chikungunya y un niño internado. Además, se encuentran en evaluación 35 casos probables y otros 38 casos probables por nexo epidemiológico.

La situación actual: focos y seguimiento sanitario De acuerdo a los datos actualizados por el Ministerio de Salud provincial, la mayoría de los diagnósticos confirmados presenta cuadros leves a moderados, con evolución favorable y seguimiento médico de los pacientes y sus convivientes.

Además, informaron que un paciente pediátrico continúa internado por la infección, aunque con evolución favorable.

En paralelo, la provincia reportó un caso positivo de dengue en la temporada, detectado en Perico, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a Bolivia, que cursa la enfermedad de manera estable y sin complicaciones.

chikungunya Dónde se registran los casos de chikungunya en Jujuy El último reporte indicó la siguiente distribución en la provincia: San Pedro: 40 casos confirmados y 3 probables

40 casos confirmados y 3 probables Aguas Calientes: 32 confirmados, 8 probables y 35 probables por nexo epidemiológico

32 confirmados, 8 probables y 35 probables por nexo epidemiológico Perico: 7 confirmados

7 confirmados San Salvador de Jujuy: 6 confirmados y 4 probables

6 confirmados y 4 probables Caimancito: 5 confirmados, 17 probables y 3 probables por nexo

5 confirmados, 17 probables y 3 probables por nexo Libertador General San Martín: 3 confirmados y 1 probable

3 confirmados y 1 probable Calilegua: 1 confirmado y 2 probables

1 confirmado y 2 probables Vinalito: 1 confirmado

1 confirmado Yuto: 1 confirmado

1 confirmado Pampa Blanca: 1 confirmado

1 confirmado Palma Sola: 1 confirmado Medidas clave para prevenir dengue, zika y chikungunya Las autoridades recordaron que el mosquito Aedes aegypti completa su ciclo en el entorno doméstico. Por eso, la prevención se sostiene con hábitos cotidianos: Eliminar recipientes que acumulen agua (latas, botellas, baldes y objetos en desuso)

Cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros

Limpiar patios, canaletas y desagües

Lavar con cepillo y tapar los recipientes donde se almacena agua

Desmalezar patios y terrenos con frecuencia Para evitar picaduras, recomiendan: Usar repelente siguiendo las indicaciones del producto (especialmente en personas gestantes)

siguiendo las indicaciones del producto (especialmente en personas gestantes) Vestir ropa clara que cubra brazos y piernas

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

Proteger a bebés con telas mosquiteras

Reforzar con tabletas o espirales dentro del hogar

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