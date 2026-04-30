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30 de abril de 2026 - 19:57
Salud.

Confirmaron 98 casos de fiebre chikungunya y hay 35 en estudio

Con un fuerte foco en el Ramal y los Valles, Jujuy registra 98 casos confirmados de chikungunya. Entre ellos se encuentra un niño internado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Casos de chikungunya en Jujuy.

Casos de chikungunya en Jujuy.

Desde la Dirección General de Epidemiología, el Ministerio de Salud de Jujuy informó que la provincia registra hasta el momento 98 casos de fiebre chikungunya y un niño internado. Además, se encuentran en evaluación 35 casos probables y otros 38 casos probables por nexo epidemiológico.

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La situación actual: focos y seguimiento sanitario

De acuerdo a los datos actualizados por el Ministerio de Salud provincial, la mayoría de los diagnósticos confirmados presenta cuadros leves a moderados, con evolución favorable y seguimiento médico de los pacientes y sus convivientes.

Además, informaron que un paciente pediátrico continúa internado por la infección, aunque con evolución favorable.

En paralelo, la provincia reportó un caso positivo de dengue en la temporada, detectado en Perico, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a Bolivia, que cursa la enfermedad de manera estable y sin complicaciones.

chikungunya

Dónde se registran los casos de chikungunya en Jujuy

El último reporte indicó la siguiente distribución en la provincia:

  • San Pedro: 40 casos confirmados y 3 probables
  • Aguas Calientes: 32 confirmados, 8 probables y 35 probables por nexo epidemiológico
  • Perico: 7 confirmados
  • San Salvador de Jujuy: 6 confirmados y 4 probables
  • Caimancito: 5 confirmados, 17 probables y 3 probables por nexo
  • Libertador General San Martín: 3 confirmados y 1 probable
  • Calilegua: 1 confirmado y 2 probables
  • Vinalito: 1 confirmado
  • Yuto: 1 confirmado
  • Pampa Blanca: 1 confirmado
  • Palma Sola: 1 confirmado

Medidas clave para prevenir dengue, zika y chikungunya

Las autoridades recordaron que el mosquito Aedes aegypti completa su ciclo en el entorno doméstico. Por eso, la prevención se sostiene con hábitos cotidianos:

  • Eliminar recipientes que acumulen agua (latas, botellas, baldes y objetos en desuso)
  • Cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros
  • Limpiar patios, canaletas y desagües
  • Lavar con cepillo y tapar los recipientes donde se almacena agua
  • Desmalezar patios y terrenos con frecuencia

Para evitar picaduras, recomiendan:

  • Usar repelente siguiendo las indicaciones del producto (especialmente en personas gestantes)
  • Vestir ropa clara que cubra brazos y piernas
  • Colocar mosquiteros en puertas y ventanas
  • Proteger a bebés con telas mosquiteras
  • Reforzar con tabletas o espirales dentro del hogar

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