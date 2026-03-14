Intensifican operativos de descacharrado en Alto Comedero contra el dengue

En dialogo con El Cuatro, la Doctora Marcela Trapaglia, Jefa de APS Hospital Snopek, informó sobre el intenso trabajo que realizan desde el nosocomio para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. En Alto Comedero se realizan dos operativos de descacharrado por semana.

Embed - MARCELA TRAPAGLIA TJ La doctora explicó que el trabajo se basa en la colocación de ovitrampas para monitorear la circulación del mosquito y en la identificación de focos de riesgo, como basurales, para mantener la higiene y educar sobre la prevención de picaduras. Este viernes las cuadrillas avanzan sobre el sector B2 y parte del 8 de marzo.

En relación a la tarea de sensibilización, comentó que previamente, los agentes sanitarios se acercaron casa por casa, con el objetivo de notificar a los vecinos sobre el recorrido para que preparen los elementos en desuso que acumulan agua

Operativo de descacharrado: Llamado a la colaboración vecinal Trapaglia enfatizó que el éxito de la campaña depende de la colaboración activa de la comunidad. Si bien se dispone de equipos y maquinaria para dar velocidad al descacharrado, la doctora señaló que "la tarea no es solo dejarlo en el punto, es tratar de participar del momento del encuentro".

"Necesitamos la unión de los vecinos", remarcó, y pidió que aquellos que deban trabajar y no estén en sus domicilios, coordinen con vecinos para asegurar que sus residuos sean retirados durante el operativo, evitando retrasos en el recorrido. "Cuidemos nuestros peridomicilios, cuidemos nuestra casa, porque creo que entre todos nos podemos ayudar", concluyó. Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa) Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

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