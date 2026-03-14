sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de marzo de 2026 - 09:32
Prevención.

Intensifican operativos de descacharrado en Alto Comedero contra el dengue

La Doctora Marcela Trapaglia informó sobre tareas de descacharrado contra el dengue en Alto Comedero y pidió a los vecinos a eliminar potenciales criaderos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Intensifican operativos de descacharrado en Alto Comedero contra el dengue

Intensifican operativos de descacharrado en Alto Comedero contra el dengue

En dialogo con El Cuatro, la Doctora Marcela Trapaglia, Jefa de APS Hospital Snopek, informó sobre el intenso trabajo que realizan desde el nosocomio para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. En Alto Comedero se realizan dos operativos de descacharrado por semana.

Lee además
Foto ilustrativa.
Salud.

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"
dengue y chikungunya: el riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmision activa
Salud.

Dengue y chikungunya: "El riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmisión activa"

Embed - MARCELA TRAPAGLIA TJ

La doctora explicó que el trabajo se basa en la colocación de ovitrampas para monitorear la circulación del mosquito y en la identificación de focos de riesgo, como basurales, para mantener la higiene y educar sobre la prevención de picaduras. Este viernes las cuadrillas avanzan sobre el sector B2 y parte del 8 de marzo.

En relación a la tarea de sensibilización, comentó que previamente, los agentes sanitarios se acercaron casa por casa, con el objetivo de notificar a los vecinos sobre el recorrido para que preparen los elementos en desuso que acumulan agua

Operativo de descacharrado: Llamado a la colaboración vecinal

Trapaglia enfatizó que el éxito de la campaña depende de la colaboración activa de la comunidad. Si bien se dispone de equipos y maquinaria para dar velocidad al descacharrado, la doctora señaló que "la tarea no es solo dejarlo en el punto, es tratar de participar del momento del encuentro".

"Necesitamos la unión de los vecinos", remarcó, y pidió que aquellos que deban trabajar y no estén en sus domicilios, coordinen con vecinos para asegurar que sus residuos sean retirados durante el operativo, evitando retrasos en el recorrido. "Cuidemos nuestros peridomicilios, cuidemos nuestra casa, porque creo que entre todos nos podemos ayudar", concluyó.

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)
Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Dengue y chikungunya: "El riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmisión activa"

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Casos sospechosos de chikungunya en Jujuy: qué se sabe sobre los pacientes

Operativo contra el dengue y chikungunya en Alto Comedero: detalles

Las más leídas

Acto en Casa de Gobierno. video
Jujuy.

Asunción de Gil Urquiola: "Le pedí que haga una valoración del Ministerio de Seguridad", dijo Carlos Sadir

La agresión al diputado Federico Pelli. video
Policial.

Prisión preventiva para "Pichón" Segura tras agredir al diputado Federico Pelli

Carlos Sadir. video
Jujuy.

Continuarán las negociaciones con estatales: "Siempre hemos tenido diálogo", aseguró Carlos Sadir

“Pensé que me iban a robar”, declaró el policía tras el episodio.
Policial.

Un policía mató a tiros a un joven de 20 años en Ituzaingó y quedó detenido

Quién es Sebastián Marset, el narco que parecía un fantasma y fue jugador de fútbol y empresario video
Policiales.

Sebastián Marset: la vida de un narco que fue del fútbol a los negocios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel