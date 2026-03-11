miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 10:04
Salud.

Dengue y chikungunya: "El riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmisión activa"

El infectólogo Gustavo Echenique habló del aumento de casos de dengue y chikungunya y aseguró que el 30% de las personas infectadas con chikungunya son asintomáticas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
mosquito dengue personas

El infectólogo Gustavo Echenique MP 2929, analizó la situación epidemiológica actual y destacó que el trabajo preventivo realizado en Jujuy durante las últimas semanas —especialmente las campañas de descacharrado— tuvo un impacto positivo en el control del dengue. Sin embargo, advirtió que la vigilancia debe continuar debido a la circulación de nuevos genotipos y al avance del chikungunya en provincias vecinas.

La importancia de eliminación de criaderos y descacharrado

Echenique señaló que las tareas de eliminación de criaderos son clave porque el mosquito Aedes aegypti tiene un rango de acción de apenas 100 metros, lo que limita su desplazamiento.

En ese sentido, explicó que el riesgo no proviene de mosquitos que llegan desde otras zonas, sino de personas que viajan a lugares con transmisión activa, como Bermejo, y regresan luego del período de incubación. Esto puede favorecer la aparición de casos en Jujuy.

Dengue
Trabajos contra el dengue

Trabajos contra el dengue

Diferencia en los síntomas entre infectados con dengue y chikungunya

El especialista también recordó que el 30% de las personas infectadas con chikungunya son asintomáticas, a diferencia del dengue, en el que el 80% desarrolla síntomas. Por eso, insistió en que las acciones preventivas deben realizarse “de manera mancomunada entre los hogares, el Ministerio de Salud y los municipios” para evitar la proliferación del vector.

Respecto al ciclo del mosquito, remarcó que cada camada de Aedes aegypti se duplica aproximadamente cada siete días, lo que obliga a mantener la limpieza domiciliaria de forma sostenida. “Esta es una tarea diaria que tenemos que tener”, enfatizó.

Confirmaron el primer caso de dengue autóctono en la provincia de Buenos Aires.

Contexto regional: preocupación en Paraguay

El infectólogo Echenique también analizó el contexto regional. Recordó que Paraguay enfrentó una situación epidemiológica compleja en los últimos años debido a nuevos genotipos y que esa experiencia mostró cómo se fortalecen los virus en poblaciones sin inmunización previa. Además, mencionó que en Jujuy, tras el brote de dengue 2020-2024, muchas personas pudieron haber generado anticuerpos, mientras que otras se vacunaron, lo que influye en la dinámica actual.

Sobre el chikungunya, advirtió que existen vacunas pero no están disponibles en el país, lo que facilita que el virus ingrese y se propague rápidamente en lugares donde existe el vector. “Eso es lo que está pasando en este momento en Salta”, señaló.

Finalmente, instó a sostener la prevención en Jujuy para evitar escenarios epidémicos como los registrados anteriormente.

Embed - GUSTAVO ECHENIQUE - Infectólogo MP 2929 - Alarma por aumento de casos de dengue y chikungunya

