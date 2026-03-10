BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

BEGU 2026

Según se detalló desde el municipio, los estudiantes del nivel secundario podrán realizar la inscripción desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril, mientras que para los alumnos de nivel terciario y universitario el período se habilitará del 6 al 24 de abril. El trámite deberá completarse de manera online a través de la página oficial del municipio.

BEGU 2026: Los requisitos que deben reunir los estudiantes La directora de Atributos Sociales, Cinthya Haquim, explicó que desde el área ya se trabaja en la organización del beneficio para los distintos niveles educativos. En ese marco, detalló que los estudiantes secundarios deberán presentar:

DNI

Contar con una tarjeta asociada a su nombre

Presentar una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente. En el caso de los estudiantes terciarios y universitarios, deberán cumplir con los mismos requisitos. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumnos activos mediante un certificado emitido por la institución educativa.

Desde el municipio también solicitaron a las instituciones educativas que envíen los listados de estudiantes al correo habilitado para agilizar el proceso administrativo. Asimismo, recordaron que el sistema de inscripción se mantendrá igual que en años anteriores: una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse con su DNI en cualquiera de los puntos de atención para habilitar el beneficio. BEGU 2026: cuáles son los centros de atención Para consultas o asistencia con el trámite, los estudiantes podrán acercarse a los distintos centros de atención ubicados en: Tumusla 625

Edificio municipal de avenida El Éxodo 215

Dirección General de Rentas sobre Hipólito Yrigoyen

Delegación de Villa Jardín de Reyes

CPV Malvinas

CPV Chijra

