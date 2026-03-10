BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Ya están definidas las fechas de inscripción para acceder al BEGU (Boleto Estudiantil Gratuito Universal correspondiente al ciclo 2026.
Se confirmó la fecha de inscripción online para acceder al beneficio del BEGU que alcanza a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.
Según se detalló desde el municipio, los estudiantes del nivel secundario podrán realizar la inscripción desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril, mientras que para los alumnos de nivel terciario y universitario el período se habilitará del 6 al 24 de abril. El trámite deberá completarse de manera online a través de la página oficial del municipio.
La directora de Atributos Sociales, Cinthya Haquim, explicó que desde el área ya se trabaja en la organización del beneficio para los distintos niveles educativos. En ese marco, detalló que los estudiantes secundarios deberán presentar:
En el caso de los estudiantes terciarios y universitarios, deberán cumplir con los mismos requisitos. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumnos activos mediante un certificado emitido por la institución educativa.
Desde el municipio también solicitaron a las instituciones educativas que envíen los listados de estudiantes al correo habilitado para agilizar el proceso administrativo. Asimismo, recordaron que el sistema de inscripción se mantendrá igual que en años anteriores: una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse con su DNI en cualquiera de los puntos de atención para habilitar el beneficio.
Para consultas o asistencia con el trámite, los estudiantes podrán acercarse a los distintos centros de atención ubicados en:
