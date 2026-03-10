miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 15:45
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Se confirmó la fecha de inscripción online para acceder al beneficio del BEGU que alcanza a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.

Por  Judith Girón
BEGU 2026

BEGU 2026

Lee además
Raúl Jorge intendente de San Salvador de Jujuy video
Política.

Raúl Jorge abrió las sesiones del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy
Cuidado mascotas. video
Importante.

Cuánto cuesta mantener y cuidar una mascota en Jujuy

Según se detalló desde el municipio, los estudiantes del nivel secundario podrán realizar la inscripción desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril, mientras que para los alumnos de nivel terciario y universitario el período se habilitará del 6 al 24 de abril. El trámite deberá completarse de manera online a través de la página oficial del municipio.

BEGU 2026: Los requisitos que deben reunir los estudiantes

La directora de Atributos Sociales, Cinthya Haquim, explicó que desde el área ya se trabaja en la organización del beneficio para los distintos niveles educativos. En ese marco, detalló que los estudiantes secundarios deberán presentar:

  • DNI
  • Contar con una tarjeta asociada a su nombre
  • Presentar una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente.

En el caso de los estudiantes terciarios y universitarios, deberán cumplir con los mismos requisitos. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumnos activos mediante un certificado emitido por la institución educativa.

Desde el municipio también solicitaron a las instituciones educativas que envíen los listados de estudiantes al correo habilitado para agilizar el proceso administrativo. Asimismo, recordaron que el sistema de inscripción se mantendrá igual que en años anteriores: una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse con su DNI en cualquiera de los puntos de atención para habilitar el beneficio.

BEGU 2026: cuáles son los centros de atención

Para consultas o asistencia con el trámite, los estudiantes podrán acercarse a los distintos centros de atención ubicados en:

  • Tumusla 625
  • Edificio municipal de avenida El Éxodo 215
  • Dirección General de Rentas sobre Hipólito Yrigoyen
  • Delegación de Villa Jardín de Reyes
  • CPV Malvinas
  • CPV Chijra
  • CPV Santa Ana en Alto Comedero

Embed - El 18 de marzo inician las inscripciones para el BEGU 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Raúl Jorge abrió las sesiones del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

Cuánto cuesta mantener y cuidar una mascota en Jujuy

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

FNE 2026: primeras fechas confirmadas para las elecciones de los colegios

Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Por  Federico Franco

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel