Tras la protesta policial, el Gobierno de Jujuy denunció actos de violencia ante la Justicia

Luego de la manifestación que se realizó el lunes 9 de marzo por la noche frente a la Casa de Gobierno de Jujuy y los hechos violentos que se produjeron, el Gobierno provincial difundió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la convivencia pacífica y confirmó que presentó una denuncia penal por los hechos de violencia registrados durante la protesta.

La manifestación se desarrolló en Plaza Belgrano, en el marco del conflicto salarial que se generó en los últimos días entre el Gobierno provincial y sectores vinculados a la Policía. Durante la concentración, protagonizada por familiares de efectivos, personal retirado y personas relacionadas con la fuerza, se vivieron momentos de tensión que por momentos escalaron en el nivel de violencia.

En ese contexto, desde el Ejecutivo provincial señalaron que durante la protesta se produjeron episodios contra instituciones y bienes públicos en Casa de Gobierno.

Según indicaron en el comunicado, las personas responsables de los ataques fueron identificadas y se radicó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de que se inicien las investigaciones y se determinen las sanciones que correspondan.

En el texto difundido este martes 10 de marzo, el Gobierno sostuvo además que mantendrá una postura firme frente a lo que definió como sectores violentos que intentan escalar el conflicto salarial, y remarcó que no permitirá que “intereses minoritarios socaven la institucionalidad”.

Finalmente, el Ejecutivo provincial reiteró su compromiso con la convivencia en paz, el orden, el respeto y la tolerancia.

El reclamo salarial de familiares y retirados de la Policía

Cabe detallar que quienes se manifestaron frente a la Casa de Gobierno cuestionaron un acuerdo anunciado por el Gobierno provincial y algunos sectores de las fuerzas de seguridad, y aseguraron que no representa a todos los sectores. Por ese motivo, familiares de efectivos, policías retirados y personas vinculadas a la institución impulsan un nuevo planteo salarial.

Entre los pedidos se encuentra un aumento del 50% en los salarios policiales, compuesto por un 30% al salario básico y un 20% en distintos ítems. Según indicaron los representantes del reclamo, esa propuesta será presentada de manera formal mediante un petitorio.

Tras la reunión que mantuvieron con autoridades de la fuerza y con el ministro de Seguridad, se acordó avanzar en una nueva instancia de diálogo. De acuerdo a lo informado por los manifestantes, el Gobierno los convocó a continuar la negociación este martes a partir de las 11 de la mañana, cuando presentarán el petitorio formal con el planteo salarial.