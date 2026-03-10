Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta

El Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes presentó el aplicativo conmemorativo del logo para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes , que celebrará sus 75 años de historia con el lema Bodas de Brillantes .

La presentación incluyó el diseño que acompañará al símbolo tradicional de la fiesta durante toda la edición. Desde la organización aclararon que el logo oficial no se modifica , ya que forma parte de la identidad histórica del evento. Cada año se incorpora un aplicativo que hace referencia a la temática o al aniversario que se celebra.

El logo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se creó en la década de 1970 y su autor fue el diseñador jujeño José “Pepe” Novoa .

La imagen principal es una flor que representa tres conceptos centrales de la fiesta: la juventud, la primavera y la alegría estudiantil .

Con el paso de los años el símbolo se convirtió en uno de los emblemas más reconocidos de la celebración que cada primavera convoca a miles de estudiantes y visitantes en San Salvador de Jujuy.

Un aplicativo especial para los 75 años

Para la edición 2026, la organización decidió incorporar un aplicativo que represente las Bodas de Brillantes de la fiesta.

El diseño busca destacar los 75 años de historia de la FNE y acompañará al logo tradicional en todas las piezas gráficas, materiales de difusión y comunicaciones oficiales de la celebración.

De esta manera, el símbolo histórico mantiene su forma original y suma un elemento visual vinculado al aniversario especial de la fiesta.