Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta
El Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes presentóel aplicativo conmemorativo del logo para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que celebrará sus 75 años de historia con el lema Bodas de Brillantes.
La presentación incluyó el diseño que acompañará al símbolo tradicional de la fiesta durante toda la edición. Desde la organización aclararon que el logo oficial no se modifica, ya que forma parte de la identidad histórica del evento. Cada año se incorpora un aplicativo que hace referencia a la temática o al aniversario que se celebra.