sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 20:11
Emoción.

FNE 2025: Sofía Masino, representante nacional, "Sigo en shock, todavía no caigo"

Sofía Masino, elegida representante nacional de la FNE 2025, habló con Canal 4 y compartió su emoción y planes tras una experiencia inolvidable.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
La FNE 2025 sigue regalando historias de emoción y orgullo jujeño. En esta ocasión, Sofía Masino, recientemente electa representante nacional, visitó el móvil de Canal 4 y compartió detalles de su experiencia, sus sentimientos y los próximos pasos que la esperan.

“Muy contenta por Sofi, fue una sorpresa enorme. Todas las chicas eran hermosas por dentro y por fuera. Sofi lo vivió intensamente y lo va a recordar el resto de su vida. Fue una experiencia inolvidable para la familia”, expresó su mamá con orgullo.

Asimismo su mamá agregó, "No sabemos cuál es la agenda q nos espera en principio el 18 de octubre tenemos un evento en zarate" y dijo que su hija es un orgullo, más allá del resultado. "Me encantaría volver en carnaval, y hace años que quiero volver. Le digo que persiga sus sueños que siga luchando por lo que quiere. Nosotros habíamos venido hace 10 años y vamos a volver."

Sofía contó que la noche de la elección fue pura adrenalina: “ Me quedé con las chicas a ver el grupo, hicimos pogo, gritamos y saltamos. Sigo en shock, todavía no caigo. Pensaba ‘¿qué acaba de pasar?’ y cuando vi a mi familia saltando de las sillas me emocioné aún más”.

La joven, que representa a su colegio Hermanas Vicentinas, compartió que no tiene novio y que le gustaría estudiar medicina para ayudar a los demás. También recordó su infancia y sus tradiciones: “Los jueves almorzamos en lo de mi abuela, si no vamos se enoja. Nos prepara albóndigas con arroz y tuco o milanesas”.

Sobre su estadía en Jujuy, destacó la calidez de la gente: “El cariño es hermoso, es muy diferente a Buenos Aires. Acá son todos amorosos. Vine de chica, pero no me acordaba, ahora recorrimos Purmamarca y ya estoy pensando en volver para carnaval”.

En cuanto a la agenda, adelantó que el próximo evento será el 18 de octubre en Zárate. “Mi hija es un orgullo, más allá del resultado. Le digo que persiga sus sueños y que siga luchando por lo que quiere”, cerró su mamá.

La FNE 2025 se consolida así como una experiencia transformadora que reúne familias, emociones y recuerdos que quedarán grabados para siempre.

Ping Pong a Sofia Masino

