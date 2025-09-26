Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

Live Blog Post

“Es una fiesta para todos”

El presidente del Ente Autárquico Martín Meyer, dijo que están “muy contentos con la convocatoria. Es una fiesta para todos. En buena hora que podamos tener este tipo de eventos en Jujuy”, subrayó y destacó que el trabajo es de mucha gente. “Año a año queremos ir profesionalizandola, que sea la fiesta más profesional, que de comodidad, seguridad y que la gente disfrute”.

“Es una de las fiestas más importantes de la Argentina y es jujeña, por eso insistimos en cuidarla y valorarla”, y marcó que la presencia de bandas nacionales sirve para llegar a la meta que es ir “creciendo año a año”.

Sobre la convocatoria, destacó que en el desfile doble del jueves “nunca tuvimos tanta gente en un desfile. Y con mucha tranquilidad, mucha familia”, y si bien dijo que los chicos son los protagonistas, “la fiesta es para toda la familia. Tener un evento de esta magnitud y que no suceda nada malo, habla bien de todos los jujeños”, cerró.