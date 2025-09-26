sábado 27 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 19:50
en vivo FNE 2025.

Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

La FNE 2025 está llegando a su fin y este viernes se conoció el nombre de la Representante Nacional de los Estudiantes, que es la joven de Ciudad de Buenos Aires.

SOFÍA MASINO ES LA NUEVA REPRESENTANTE NACIONAL 2025

En una noche llena de emoción en el Estadio 23 de Agosto, Sofía Masino, de CABA, fue elegida como la Representante Nacional de los Estudiantes 2025.

“No lo puede creer todavía”, dijo entre lágrimas. “Quiero agradecerles a todos. Esta fiesta es inolvidable. Y a mi familia que vino de Luján y están todos llorando”, ya agregó: “a las chicas, porque somos un grupo muy lindo. Nunca se sintió como una competencia”, y cerró con un agradecimiento a los jujeños “que nos recibieron con amor y respeto”.

ELECCIÓN NACIONAL- FNE 2025

En el marco de la Elección de la Representante Nacional, fue elegida como Primera Representante, Martina García de Tucumán.

ELECCIÓN NACIONAL- FNE 2025

En el marco de la Elección de la Representante Nacional, fue elegida como Segunda Representante Victoria Zamar de Jujuy.

ELECCIÓN NACIONAL- FNE 2025

En el marco de la Elección de la Representante Nacional, fue elegida como Primera Dama de Honor Martina Rodríguez de Tierra del Fuego.

ELECCIÓN NACIONAL- FNE 2025

Fue elegida como Segunda Dama de Honor en la noche del estadio 23 de Agosto, Fiona Delgado de Chubut.

Todas las candidatas

Pasaron las 24 Representantes provinciales que buscan la representación nacional en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Apoyo

La hinchada de Victoria Zamar presente en el estadio 23 de Agosto para apoyar a la Representante de Jujuy.

Comenzó la pasada de las jóvenes

Las candidatas a ser Representante Nacional de la Fiesta de los Estudiantes, comenzaron a desfilar por el imponente escenario del estadio 23 de Agosto. Junto a ellas, Martina, la Representante 2024

Martina Rauschenberger dice adiós

Martina Rauschenberger es la Representante Nacional de los Estudiantes del 2024, que subió al escenario para decir adiós a su reinado. Con emoción, saludó a los miles de espectadores en el estadio.

No falta nunca

“Somos fanáticas de las elecciones de la reina nacional”, dijo una señora que es de la Promo 1981 del Colegio Santa Bárbara, mientras esperaba el momento más importante de la noche. Y agregó que se acuerda de la elección “cuando salió Mirta Gisella Smith en 1977”, recordó.

Así las ve IA

La inteligencia artificial recreó el antes y después de 5 reinas nacionales que marcaron la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes .

Ellas son:

  • Carolina Pampita Ardohain
  • Solange Rivas
  • Carla Romanini
  • Karen Hallberg
  • Daniela Cardone

El resultado es simplemente ¡IMPRESIONANTE!

“Es una fiesta para todos”

El presidente del Ente Autárquico Martín Meyer, dijo que están “muy contentos con la convocatoria. Es una fiesta para todos. En buena hora que podamos tener este tipo de eventos en Jujuy”, subrayó y destacó que el trabajo es de mucha gente. “Año a año queremos ir profesionalizandola, que sea la fiesta más profesional, que de comodidad, seguridad y que la gente disfrute”.

“Es una de las fiestas más importantes de la Argentina y es jujeña, por eso insistimos en cuidarla y valorarla”, y marcó que la presencia de bandas nacionales sirve para llegar a la meta que es ir “creciendo año a año”.

Sobre la convocatoria, destacó que en el desfile doble del jueves “nunca tuvimos tanta gente en un desfile. Y con mucha tranquilidad, mucha familia”, y si bien dijo que los chicos son los protagonistas, “la fiesta es para toda la familia. Tener un evento de esta magnitud y que no suceda nada malo, habla bien de todos los jujeños”, cerró.

Largas filas y mucha gente desde temprano

Pese a que el evento arranca a las 21 horas, mucha gente desde temprano llegó al estadio 23 de Agosto para ganar un lugar cómodo haciendo largas filas.

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del estadio y modificaciones en el recorrido del transporte urbano de pasajeros para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden vehicular en la zona, por los que recomendaron a vecinos y conductores circular con precaución.

Transporte público

Los cambios en recorridos del transporte urbano comenzarán a las 17 horas hasta finalizar el servicio. El recorrido de ida será por Av. Savio, derivador Párroco Marshke a la altura Riobamba, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y el recorrido habitual. El recorrido de regreso será por Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem, Av. Savio y el recorrido habitual.

Las paradas provisorias

  • Las Heras y Chaco
  • Las Heras y Cuyo
  • Las Heras y Los Andes
  • Las Heras y Rastreador

Los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, por lo que estará prohibido estacionar en el sector desde las 12 horas del viernes.

Cortes de tránsito desde las 18 horas

  • Av. Savio ingreso a Lincoln
  • Lincoln y Taboada
  • Av. Pco. Marshke ingreso (altura Rotonda de Las Américas)
  • Derivador ingreso Av. Savio (altura Rotonda de Las Américas)
  • Éxodo y Pueyrredón
  • Cerro Aguilar y Éxodo
  • Tumusla y Éxodo
  • Santa Bárbara y Éxodo
  • Humahuaca y Tumusla
  • Humahuaca y Calilegua
  • Caseros y Santa Bárbara
  • Caseros y Los Decididos
  • Caseros y Los 33 Orientales
  • Pueyrredón y Hugo Wast (circulación en ambos sentidos)
  • Despejes y prohibición de estacionamiento
  • Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros
  • Humahuaca entre Tumusla y Pichincha
Así son los accesos para la Elección Nacional en el estadio 23 de Agosto

Las autoridades pidieron a los asistentes respetar la señalización de ingresos y colaborar con el personal de control para agilizar el acceso. También se recuerda que está prohibido el ingreso de objetos contundentes, botellas de vidrio y elementos que puedan afectar la seguridad del evento.

Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

En el marco de la agenda de la FNE 2025, hoy se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Serán 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger.

Objetos no permitidos para el ingreso a la elección

El Ente Autárquico Permanente publicó la lista de objetos que no estarán permitidos durante la Elección de Representante Nacional de los Estudiantes, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento.

Controles y seguridad

Para el ingreso se realizarán controles de seguridad y se prohibirá el acceso con elementos que puedan poner en riesgo la integridad de los participantes.

Objetos prohibidos

Entre los objetos que no se podrán ingresar se encuentran:

  • Armas de fuego, explosivos o elementos punzantes (incluye munición, bengalas y fuegos artificiales).

  • Líquidos o gases inflamables, aerosoles y encendedores.

  • Mochilas grandes, sillas, bancos, carpas o cualquier tipo de asiento portátil.

  • Paraguas, peluches, banderas con palo e instrumentos musicales.

  • Handys, drones, punteros láser y bocinas de aire comprimido.

  • Cadenas largas o con picos y cualquier tipo de sustancia ilegal.

  • Alimentos y bebidas (excepto envases plásticos de hasta 100 ml).

  • Termos con líquido caliente, equipo de mate y botellas de vidrio.

  • Equipo profesional de fotografía, cámaras, computadoras y selfie sticks.

  • Vehículos de cualquier tipo y pistolas de agua.

  • Bebidas alcohólicas o energéticas.

El Ente recomendó a los asistentes llegar con tiempo y sin objetos no permitidos para agilizar el ingreso.

El video de Martina Rauschenberger sobre su reinado

Este sábado es la entrega de premios

Desde las 17 horas, las 80 carrozas que participaron de la FNE recibirán su premio.

Mirá lo mejor del desfile doble de carrozas

