Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

Hoy viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” por la FNE 2025. El cierre estelar estará a cargo del grupo Airbag.
SOFÍA MASINO ES LA NUEVA REPRESENTANTE NACIONAL 2025
En una noche llena de emoción en el Estadio 23 de Agosto, Sofía Masino, de CABA, fue elegida como la Representante Nacional de los Estudiantes 2025.
“No lo puede creer todavía”, dijo entre lágrimas. “Quiero agradecerles a todos. Esta fiesta es inolvidable. Y a mi familia que vino de Luján y están todos llorando”, ya agregó: “a las chicas, porque somos un grupo muy lindo. Nunca se sintió como una competencia”, y cerró con un agradecimiento a los jujeños “que nos recibieron con amor y respeto”.