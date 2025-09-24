miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 20:02
Se viene.

FNE 2025: así serán los accesos para la Elección Nacional en el estadio 23 de Agosto

Se viene la Elección Nacional en el estadio 23 de Agosto y se definieron las puertas y accesos para el público, con ingresos diferenciados según la ubicación de las entradas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) entra en su etapa más esperada y este viernes se llevará a cabo la Elección Nacional de la Representante de los Estudiantes en el estadio 23 de Agosto. Desde la organización difundieron el mapa de accesos para ordenar el ingreso del público y garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Lee además
SECU 62 LA SALLE video
FNE 2025.

EN VIVO: mirá el segundo desfile de carrozas del Grupo B por Canal 4 y YouTube
FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
FNE 2025.

Este miércoles desfile de carrozas del Grupo B por Canal 4 y YouTube: mirá el orden de pasada

Ingresos por sector para la Elección Nacional

image
Accesos a la Elecci&oacute;n Nacional.

Accesos a la Elección Nacional.

Además, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Recomendaciones para el público

Las autoridades pidieron a los asistentes respetar la señalización de ingresos y colaborar con el personal de control para agilizar el acceso. También se recuerda que está prohibido el ingreso de objetos contundentes, botellas de vidrio y elementos que puedan afectar la seguridad del evento.

Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger.

Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: mirá el segundo desfile de carrozas del Grupo B por Canal 4 y YouTube

Este miércoles desfile de carrozas del Grupo B por Canal 4 y YouTube: mirá el orden de pasada

Acampan en el Estadio 23 de Agosto en la previa de la Elección Nacional

FNE 2025: lo mejor del segundo desfile de carrozas del Grupo A

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Lo que se lee ahora
FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
FNE 2025.

Este miércoles desfile de carrozas del Grupo B por Canal 4 y YouTube: mirá el orden de pasada

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona video
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel