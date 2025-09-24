FNE 2025: así serán los accesos para la Elección Nacional en el estadio 23 de Agosto

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) entra en su etapa más esperada y este viernes se llevará a cabo la Elección Nacional de la Representante de los Estudiantes en el estadio 23 de Agosto. Desde la organización difundieron el mapa de accesos para ordenar el ingreso del público y garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Ingresos por sector para la Elección Nacional image Accesos a la Elección Nacional.

Además, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Recomendaciones para el público

Las autoridades pidieron a los asistentes respetar la señalización de ingresos y colaborar con el personal de control para agilizar el acceso. También se recuerda que está prohibido el ingreso de objetos contundentes, botellas de vidrio y elementos que puedan afectar la seguridad del evento. Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger. Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.