FNE 2025: lo mejor del segundo desfile de carrozas del Grupo A

Continúa a pleno el desarrollo de la FNE 2025, y este martes desfilaron por Ciudad Cultural las carrozas y carruajes correspondientes al Grupo A. La apertura del séptimo día de agenda será a las 20 horas.
Postales del desfile del Grupo A
Siguiendo con la agenda de la FNE 2025, este martes se realizó el desfile simple del Grupo A en Ciudad Cultural. Nico Voutrinas fue el conductor invitado.
23:04
22:45
22:07
21:16
21:12
20:50
20:37
20:33
20:14
17:41
17:25
17:00
16:55
16:20
Continúa a pleno el desarrollo de la FNE 2025, y este martes desfilaron por Ciudad Cultural las carrozas y carruajes correspondientes al Grupo A. La apertura del séptimo día de agenda será a las 20 horas.
Canal 4 hizo una transmisión especial del evento con la conducción especial de Nico Voutrinas.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.