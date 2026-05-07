El ascensor urbano 1 estará fuera de servicio: ¿qué día y horario?

El ascensor urbano 1 , que conecta el barrio Mariano Moreno con la vieja terminal de omnibus de San Salvador de Jujuy , estará fuera de servicio este viernes 8 de mayo por tareas de mantenimiento en las redes de energía eléctrica en la zona.

Jujuy. Por el viento norte, los ascensores urbanos estarán fuera de servicio

Jujuy. El Ascensor Urbano 2 fuera de servicio: qué días y desde qué hora

Según informó el municipio de San Salvador de Jujuy, dichas tareas obedecen a los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento registrados durante la jornada de este jueves.

En este sentido anunciaron que, para garantizar un servicio adecuado y un óptimo funcionamiento del equipamiento, personal de la empresa E.J.E.S.A. realizará tareas de reparación y mantenimiento en el sector.

Por tal motivo, desde el Municipio solicitaron a los vecinos en general, y a los usuarios del servicio en particular, adoptar los recaudos necesarios para garantizar su desplazamiento en la zona durante la jornada de viernes durante la cual el Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de funcionamiento.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por viento fuerte para las zonas de Susques, Rinconada, Cochinoca y Santa Catalina. El fenómeno comenzará este jueves por la noche y se extenderá durante el viernes por la tarde, con condiciones que pueden generar complicaciones sobre todo en sectores altos de la Puna.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

De acuerdo al informe, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más elevados.

Cómo estará el tiempo en Jujuy en los próximos días

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes habrá un cambio importante con mínimas de 7 y máxima de 15 grados. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10% en casi todo el día.

En relación al viento, durante la madrugada se prevén velocidades de entre 23 y 31 km/h con dirección sur y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Fin de semana con mucho frío

El sábado aparece como el día más frío del pronóstico extendido, con mínima de 4 grados y máxima de 11. El domingo la mínima bajará aún más, hasta 1 grado, aunque la máxima subirá a 18.

frío tiempo

Para el inicio de la próxima semana se anticipa una mejora paulatina en las temperaturas: el lunes tendrá mínima de 6 y máxima de 19, el martes 7 y 22, y el miércoles 6 y 24 grados.