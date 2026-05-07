jueves 07 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de mayo de 2026 - 21:03
Jujuy.

El ascensor urbano 1 estará fuera de servicio: ¿qué día y horario?

El ascensor urbano 1, ubicado en la zona de la vieja terminal de ómnibus, estará fuera de servicio por tareas de mantenimiento eléctrico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ascensor urbano.jpg

El ascensor urbano 1, que conecta el barrio Mariano Moreno con la vieja terminal de omnibus de San Salvador de Jujuy, estará fuera de servicio este viernes 8 de mayo por tareas de mantenimiento en las redes de energía eléctrica en la zona.

Lee además
Ascensor Urbano 2 
Jujuy.

El Ascensor Urbano 2 fuera de servicio: qué días y desde qué hora
Ascensor urbano del barrio Belgrano - Imagen de archivo 
Jujuy.

Por el viento norte, los ascensores urbanos estarán fuera de servicio

Según informó el municipio de San Salvador de Jujuy, dichas tareas obedecen a los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento registrados durante la jornada de este jueves.

Ascensor urbano 1
Ascensor urbano 1

Ascensor urbano 1

En este sentido anunciaron que, para garantizar un servicio adecuado y un óptimo funcionamiento del equipamiento, personal de la empresa E.J.E.S.A. realizará tareas de reparación y mantenimiento en el sector.

Por tal motivo, desde el Municipio solicitaron a los vecinos en general, y a los usuarios del servicio en particular, adoptar los recaudos necesarios para garantizar su desplazamiento en la zona durante la jornada de viernes durante la cual el Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de funcionamiento.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por viento fuerte para las zonas de Susques, Rinconada, Cochinoca y Santa Catalina. El fenómeno comenzará este jueves por la noche y se extenderá durante el viernes por la tarde, con condiciones que pueden generar complicaciones sobre todo en sectores altos de la Puna.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas
Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

De acuerdo al informe, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más elevados.

Cómo estará el tiempo en Jujuy en los próximos días

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes habrá un cambio importante con mínimas de 7 y máxima de 15 grados. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10% en casi todo el día.

En relación al viento, durante la madrugada se prevén velocidades de entre 23 y 31 km/h con dirección sur y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Fin de semana con mucho frío

El sábado aparece como el día más frío del pronóstico extendido, con mínima de 4 grados y máxima de 11. El domingo la mínima bajará aún más, hasta 1 grado, aunque la máxima subirá a 18.

frío tiempo

Para el inicio de la próxima semana se anticipa una mejora paulatina en las temperaturas: el lunes tendrá mínima de 6 y máxima de 19, el martes 7 y 22, y el miércoles 6 y 24 grados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Ascensor Urbano 2 fuera de servicio: qué días y desde qué hora

Por el viento norte, los ascensores urbanos estarán fuera de servicio

Corte de agua programado en El Ceibal: qué zonas estarán afectadas

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Donación de órganos en Jujuy: la mayoría de los pacientes espera un riñón

Lo que se lee ahora
Cambio de temperatura en Jujuy - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Tiempo.

Tras el viento norte, pronostican frío extremo para Jujuy durante el fin de semana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cambio de temperatura en Jujuy - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Tiempo.

Tras el viento norte, pronostican frío extremo para Jujuy durante el fin de semana

Qué le pasó a la mamá de Yipio. video
Espectáculos.

Gran Hermano: ¿Qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas video
Jujuy.

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

Una mujer herida tras el viento norte. video
Policiales.

Una pared cayó sobre una casa por el viento norte y una mujer terminó herida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel