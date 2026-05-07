Corte de agua programado en El Ceibal: qué zonas estarán afectadas

Corte de agua en El Ceibal: qué barrios estarán afectados

Agua Potable de Jujuy informó que este jueves 7 de mayo habrá una interrupción temporal del servicio de agua potable en la zona de El Ceibal, debido a trabajos programados de limpieza y mantenimiento en la Cisterna del Jardín del Ceibal.

Según comunicó la empresa, las tareas se realizarán desde las 21 horas y se extenderán hasta las 3 de la madrugada. Durante ese período, el suministro de agua potable se verá afectado en distintos sectores de la zona, por lo que recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

corte agua Corte de agua en El Ceibal

Zonas afectadas en El Ceibal La interrupción del servicio alcanzará a los siguientes barrios: Jardín del Ceibal

La Alameda

Bosque del Ceibal I

Bosque del Ceibal II

Lagunas del Ceibal Desde Agua Potable de Jujuy explicaron que los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento y limpieza programadas para mejorar el funcionamiento del sistema.

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