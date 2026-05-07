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7 de mayo de 2026 - 19:47
Jujuy.

Corte de agua programado en El Ceibal: qué zonas estarán afectadas

Agua Potable de Jujuy informó que habrá corte de agua en El Ceibal por tareas de limpieza y mantenimiento en una cisterna.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Corte de agua en El Ceibal: qué barrios estarán afectados

Corte de agua en El Ceibal: qué barrios estarán afectados

Agua Potable de Jujuy informó que este jueves 7 de mayo habrá una interrupción temporal del servicio de agua potable en la zona de El Ceibal, debido a trabajos programados de limpieza y mantenimiento en la Cisterna del Jardín del Ceibal.

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Según comunicó la empresa, las tareas se realizarán desde las 21 horas y se extenderán hasta las 3 de la madrugada. Durante ese período, el suministro de agua potable se verá afectado en distintos sectores de la zona, por lo que recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

corte agua
Corte de agua en El Ceibal

Corte de agua en El Ceibal

Zonas afectadas en El Ceibal

La interrupción del servicio alcanzará a los siguientes barrios:

  • Jardín del Ceibal
  • La Alameda
  • Bosque del Ceibal I
  • Bosque del Ceibal II
  • Lagunas del Ceibal

Desde Agua Potable de Jujuy explicaron que los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento y limpieza programadas para mejorar el funcionamiento del sistema.

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