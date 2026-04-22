Corte de agua programado en Tilcara: qué zonas estarán afectadas este miércoles

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles 22 de abril se realizará una interrupción programada del servicio en Tilcara por trabajos sobre el acueducto principal.
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La interrupción del suministro de agua potable en Tilcara se debe a una obstrucción detectada en el acueducto principal.
Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles 22 de abril se realizará una interrupción programada del servicio en Tilcara por trabajos sobre el acueducto principal.
Según el aviso difundido por la empresa, la restricción en el suministro de agua potable está prevista entre las 10 y las 18 horas, debido a una obstrucción detectada en el acueducto principal a la altura de los parajes Villa El Perchel y Angosto El Perchel.
Desde la prestataria recomendaron a los usuarios de la zona tomar las previsiones necesarias durante la franja horaria anunciada.
De acuerdo al parte oficial, el servicio se verá afectado por tareas vinculadas a una obstrucción localizada en un punto clave del sistema de distribución. Por esa razón, será necesario interrumpir temporalmente el normal suministro mientras se llevan adelante los trabajos programados.
Fecha: miercoles 22 de abril
Localidad: Tilcara
Zona:
Horario: 10 a 18 horas
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