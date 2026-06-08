Alberto Siufi: "las rutas están detonadas, con graves problemas y que se profundizan día a día"

El secretario de Comunicación de la provincia, Alberto Siufi , habló de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande que se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad de Buenos Aires, con una agenda centrada en obras, energía, logística, infraestructura y acceso al gas natural.

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Durante la reunión, los mandatarios avanzaron en una agenda común vinculada al desarrollo productivo y la integración regional.

Los principales temas abordados fueron las obras de infraestructura, la logística, la energía y la necesidad de ampliar el acceso al gas natural en las provincias del NOA y el NEA.

De la misma participaron los diez gobernadores del Norte Grande y entre los temas principales se habló de las zonas frías y los subsidios al transporte público, “se sigue subsidiando al AMBA y la crisis del transporte público de pasajeros está instalada en todo el país”, alertó Siufi.

“Nosotros pagamos tarifas hasta tres veces más caras de lo que se paga en el AMBA. Este tema sigue vigente más allá del tiempo que pasó”, sostuvo.

Las rutas nacionales fue otro de los temas centrales del encuentro, “todos conocen que las rutas están detonadas, con graves problemas y que se profundizan día a día. No hay, de parte del Gobierno Nacional, algún tipo de proyecto para revitalizar la obra pública, al contrario, siempre nos viven diciendo que no”, aseveró Siufi.

El funcionario dijo también que “se largó lo de los 9 mil kilómetros de las rutas concesionadas el cual entendemos es demasiado poco”, y agregó que “la urgencia que requiere el arreglo de estas rutas, por ahí no da la sensación de que alcanzan los tiempos”.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló también sobre el fallecimiento de Yamila Chávez en la maternidad del Hospital Carlos Snopek de Alto Comedero y dijo que “el Gobierno lamenta profundamente lo que pasó”.

En este sentido Siufi adelantó que el gobierno “se compromete firmemente a entregar todo lo necesario y ponerse a disposición de la justicia para que se lleve adelante la investigación y que esta familia, que tuvo esta tragedia, tenga la certeza que logró justica”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que se fijen responsabilidades para acompañar a la familia”, sostuvo el funcionario.

Justicia por Yamila Familiares piden justicia por Yamila.

La investigación por el fallecimiento Yamila Chávez ocurrió el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero y por el momento se encuentra en plena etapa investigativa por parte del Ministerio Público de la Acusación.

Paola, hermana de Yamila, aseguró que la familia atraviesa momentos de profunda incertidumbre mientras espera respuestas. "Estamos esperando, no podemos decir nada certero. Yo quiero justicia por mi hermana porque me la quitaron. Dejaron sin mamá a mis sobrinos", expresó.

Resultado de la autopsia

El estudio fue realizado el último viernes por disposición del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la investigación abierta tras el fallecimiento de la mujer. Según el resultado informado por el abogado de la familia, Carlos Espada, la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria por shock hipovolémico por hemoperitoneo.

De acuerdo a la información preliminar, la hemorragia habría sido probablemente producida por un embarazo ectópico.

Cierre de locales comerciales en San Salvador

Alberto Siufi habló también del cierre de locales comerciales en la capital jujeña y dijo que “en Jujuy se habló de 58 establecimientos que cerraron en el último tiempo y nos puso de cara a una realidad económica que está siendo muy dura”

Sobre el cierre de varios locales históricos o de muchos años en San Salvador, Siufi dijo que “nos hizo tomar conciencia que detrás de cada uno de esto cierres hay familias, amigos, quien de nosotros no comió en alguno de estos restaurantes. Es una realidad que nos dolió a todos”.

Cierre de comercios (foto ilustrativa). Cierre de comercios (foto ilustrativa).

Sobre el cierre de los mismos, el funcionario sostuvo que “hay distintos tipos de explicaciones”, y agregó que “los alquileres se fueron a las nubes, cualquier actualización que se haga no viene acorde con lo que ha ido creciendo la economía”.

“Los servicios también se fueron a las nubes, hemos vivido permanentemente con servicios subsidiados y hoy nos encontramos que, aunque la tarifa no suba, la quita de subsidios hace que los montos se vayan a las nubes”, dijo el secretario y sumo también los costos internos, informalidad y las exportaciones en algunos casos.

El funcionario responsabilizó también a la “caída del consumo, la gente cambio conductas y cada vez consume menos o segundas marcas por falta de ingresos”.