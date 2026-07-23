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23 de julio de 2026 - 12:17
Jujuy.

¿Hay asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy? Qué pasará el 1 de agosto

Cada año, el Gobierno provincial suele otorgar asueto administrativo por el Día de la Pachamama. ¿Qué pasará este año?

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Pachamama.

Pachamama.

El 1 de agosto, fecha en la que se celebra el Día de la Pachamama, es una jornada de gran importancia cultural y espiritual para Jujuy. Habitualmente, el Gobierno provincial dispone asueto administrativo para los trabajadores de la administración pública y también alcanza al ámbito educativo mediante un decreto específico.

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Sin embargo, este año la situación será diferente, ya que el 1 de agosto de 2026 cae sábado, un día en el que la administración pública provincial no desarrolla actividades de manera habitual.

¿Habrá asueto este año?

De acuerdo con fuentes del Gobierno de Jujuy, no se prevé el dictado de un decreto de asueto para este año, debido a que la fecha coincide con un sábado y la medida no tendría efectos prácticos sobre la actividad de la administración pública.

El jueves habrá asueto por el Día de la Pachamama

El jueves habrá asueto por el Día de la Pachamama

Una fecha con fuerte tradición en Jujuy

Aunque este año no se otorgaría un asueto, las celebraciones por el Día de la Pachamama se desarrollarán con normalidad en distintos puntos de la provincia.

Cada 1 de agosto, familias, comunidades y organizaciones realizan la tradicional corpachada, una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Madre Tierra en la que se ofrecen alimentos, bebidas y hojas de coca como símbolo de gratitud por los frutos recibidos y para pedir prosperidad en el nuevo ciclo.

Jujuy fue declarada Capital Nacional de la Pachamama por ley nacional, una distinción que reconoce la importancia de esta celebración para la identidad cultural de la provincia.

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