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23 de julio de 2026 - 10:21
Jujuy.

Aumentó el consumo de pollo en Jujuy, pero compran cada vez menos cantidad

Desde una pollería advirtieron que más personas eligen el pollo por su precio, aunque el poder adquisitivo obliga a reducir las compras en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aumentó el consumo de pollo en Jujuy.

Aumentó el consumo de pollo en Jujuy.

El pollo continúa consolidándose como una de las principales alternativas para la mesa de los jujeños. Sin embargo, detrás del aumento en las ventas aparece una realidad económica que se refleja en los hábitos de consumo: si bien hay más clientes, cada uno compra menos cantidad.

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Así lo explicó la dueña de una pollería, quien aseguró que durante este año observaron un cambio significativo en la forma en que las familias realizan sus compras.

Más clientes, pero compras más pequeñas

La comerciante señaló que el consumo de pollo creció en comparación con otros años, aunque aclaró que ese incremento no se traduce en un mayor volumen de ventas.

"Hay un aumento en el consumo de pollo en comparación a otros años, pero en menor cantidad", explicó, y agregó que "mucha gente que antes no concurría viene a comprar, pero el poder adquisitivo es menor".

Según comentó, la situación económica modificó la manera en que los clientes eligen qué llevar. "El que compraba un pollo ahora compra medio; el que compraba medio compra una presa y así sucesivamente", describió.

"Económicamente nos damos cuenta de que falta dinero. Este año se nota más que otros el cambio de consumo de la gente", afirmó.

Aumentó el consumo de pollo en Jujuy.

Aumentó el consumo de pollo en Jujuy.

Buscan mantener los precios y ofrecer promociones

Frente a este escenario, explicó que desde el comercio intentan sostener los precios para que el pollo siga siendo una opción accesible. "El precio no varió tanto para que la gente pueda seguir comprando", señaló.

También detalló que el comportamiento de los consumidores cambia según el día de la semana. Mientras que los fines de semana todavía predominan las compras de pollos enteros para compartir en familia, durante los días hábiles las ventas son más reducidas y responden a necesidades inmediatas.

"Generalmente el fin de semana llevan pollo entero; en la semana es más día a día", indicó.

Por esa razón, el local apuesta a promociones y ofertas especiales, especialmente cuando se acerca el cierre del mes.

"Tratamos de poner ofertas porque entendemos la altura del mes", concluyó la comerciante, al describir una estrategia que busca acompañar a los clientes en un contexto donde cada peso cuenta.

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