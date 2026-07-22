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22 de julio de 2026 - 13:22
Historia.

Es la primera jujeña certificada como guía de montaña y busca que más mujeres lleguen a la cumbre

Clara Cerezo tiene 35 años, nació en Villa Jardín de Reyes y convirtió su pasión por la naturaleza en un proyecto de vida cerca de la montaña.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Clara montañista jujuy

Para Clara Cerezo la montaña nunca fue un paisaje más. Desde que era niña, crecer en Villa Jardín de Reyes significó correr por los cerros, pescar mojarritas y pasar gran parte del tiempo en contacto con la naturaleza. Sin saberlo, allí comenzaba a construirse el camino que años después la convertiría en la primera jujeña certificada como guía de montaña por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia y la primera egresada local de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.

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"Yo nací en Villa Jardín de Reyes y desde muy chica siempre fue: 'Hoy vamos a jugar al cerro'. Mi papá nos enseñaba a bajar corriendo por el cerro o a ir a pescar mojarritas. Siempre crecí muy conectada con la naturaleza", recordó en diálogo con TodoJujuy.

El día que descubrió que la montaña era su lugar

Aunque durante la adolescencia tomó otros caminos, la escalada deportiva volvió a acercarla al mundo de la montaña. Fue un amigo quien la invitó a realizar un ascenso al cerro Laguna, en las Lagunas de Yala.

Ese momento marcó un antes y un después. "Estando ahí caminando vino un vientito y fue como decir: 'Es acá'. Tantos años había estado buscando qué era lo que me apasionaba y fue en ese momento. Ahí dije: 'Quiero dedicarme a esto'", sostuvo.

La decisión implicó cambiar por completo su vida. Vendió el negocio que tenía y comenzó a formarse profesionalmente. "Fue empezar a mover toda mi vida. Me pregunté cómo se estudiaba esto y justo ese mismo año comenzaba el curso de guías de montaña en la provincia", contó.

Un examen difícil y una noticia inolvidable

Con el objetivo de seguir creciendo profesionalmente, también decidió presentarse a la carrera de Guía de Alta Montaña en Mendoza. Sin experiencia en ese tipo de evaluaciones, viajó sin imaginar la exigencia del ingreso. "Éramos cerca de 200 personas y solamente entraban 60. Recién cuando llegué me enteré de que el examen era eliminatorio", recordó.

La confirmación de que había sido aceptada llegó días después, cuando regresó de una expedición al Chañi. "Llegué a mi casa, abrí el mail y estaba la felicitación porque había entrado. Fue una emoción enorme", sostuvo.

Un proyecto pensado para mujeres

Además de trabajar como guía profesional, Clara impulsa junto a su hermana un proyecto que organiza expediciones y travesías destinadas especialmente a mujeres. La propuesta busca ofrecer experiencias seguras, pero también generar espacios de encuentro. "La idea es hacerlo desde un lugar amoroso. Los grupos de mujeres generan espacios donde muchas pueden abrirse, compartir y acompañarse de otra manera", explicó.

Durante las travesías incorporan herramientas del yoga, momentos de respiración y conexión con el entorno, además de promover el trabajo con mujeres de las comunidades que las reciben. "Siempre tratamos de que sean mujeres las que nos reciben en las casas o las que trabajan en el transporte. Queremos generar una red para que esto también les sirva a ellas", señaló Clara.

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"No volvés nunca igual"

Para Clara, caminar durante horas, enfrentar el frío, el viento y las incomodidades de la montaña termina transformando a quienes viven la experiencia. "Cada paso que das para afuera es un paso que das para adentro. Uno vuelve distinto. Después empezás a procesar todo lo que viviste y sentís que podés con todo", aseguró.

El Mundial que escucharon por radio en medio del cerro

Una de las anécdotas más recordadas de sus expediciones ocurrió durante el Mundial, cuando un grupo de mujeres realizaba la travesía entre Tilcara y Calilegua. Ese día llegaron al paraje Molulo justo cuando se disputaba un partido de la Selección argentina. Como no había televisión ni buena señal, llevaron pilas para hacer funcionar una vieja radio del lugar. "Conectamos las pilas, alargamos la antena, le hicimos de todo para que funcionara. Terminamos escuchando los últimos minutos del partido todas alrededor de la radio. Fue una experiencia inolvidable", contó entre risas.

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