¿Ola anti-Argentina? De las redes a la violencia contra hinchas tras el Mundial

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una polémica que trascendió el fútbol. Publicaciones de figuras internacionales celebrando la caída de la Selección y un violento ataque contra hinchas argentinos alimentaron en redes el debate sobre una creciente “ola anti-Argentina”.

Deportes. Los gestos que revelan el costado más solidario de Lionel Messi tras el Mundial 2026

Política. El Gobierno reúne a la mesa política para definir la agenda legislativa después del Mundial

Pedro Pascal, Rosalía, Laura Esquivel, Don Omar, Niall Horan, Tyrese Gibson, Samuel L. Jackson, Lauren Jauregui e IShowSpeed fueron algunos de los nombres que quedaron vinculados a publicaciones, reacciones o mensajes relacionados con la victoria de España y la derrota argentina.

Las expresiones tuvieron distintos tonos y no todas pueden considerarse directamente ataques contra el país. Mientras algunos simplemente mostraron su apoyo a España, otros compartieron mensajes, publicaciones o interacciones que fueron interpretados por usuarios argentinos como provocaciones o expresiones críticas hacia Argentina.

El fenómeno rápidamente se amplificó en las redes sociales, donde comenzaron a circular recopilaciones con publicaciones de celebridades que festejaban la derrota de la Albiceleste.

De celebrar a España a la polémica con Argentina

Entre los casos que más repercusión generaron estuvieron figuras internacionales que compartieron contenidos relacionados con la final o expresaron públicamente su satisfacción por el triunfo español.

Samuel L. Jackson y Tyrese Gibson quedaron involucrados en polémicas por contenidos vinculados con acusaciones hacia Argentina, mientras Pedro Pascal fue cuestionado por una interacción en redes sociales.

Rosalía también quedó en el centro de las críticas por una publicación posterior a la final, al igual que Lauren Jauregui, quien manifestó abiertamente su apoyo a España.

Niall Horan, Don Omar e IShowSpeed fueron otros de los famosos señalados en redes por diferentes publicaciones, reacciones o expresiones a favor del seleccionado español.

No todos los mensajes tuvieron el mismo significado

La discusión también abrió un debate sobre dónde termina el apoyo deportivo y dónde comienza una expresión contra Argentina.

Festejar la victoria de España no representa necesariamente una postura “anti-Argentina”. Algunos famosos simplemente apoyaron al seleccionado español por afinidad, raíces familiares o preferencias futbolísticas.

Sin embargo, otros mensajes fueron interpretados como burlas dirigidas específicamente hacia los argentinos o estuvieron acompañados por cuestionamientos que iban más allá del resultado deportivo.

Esa combinación hizo que en las redes comenzara a instalarse con fuerza la expresión “ola anti-Argentina” para describir el fenómeno surgido alrededor de la final.

Violento ataque contra hinchas argentinos en el subte

La tensión tuvo además un episodio mucho más grave fuera de las redes sociales.

Un video que comenzó a circular después de la final muestra a varios hinchas argentinos siendo violentamente agredidos por simpatizantes españoles en una estación del subte.

En las imágenes pueden verse golpes de puño, patadas, empujones y corridas en medio de una escena de extrema violencia. Varios argentinos quedan involucrados en el enfrentamiento mientras otras personas intentan intervenir.

La brutal secuencia generó un fuerte repudio y marcó una diferencia sustancial respecto de las discusiones virtuales: la confrontación dejó las pantallas y terminó en una agresión física.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

De las redes a la violencia

El episodio volvió a poner el foco sobre el clima generado alrededor de Argentina durante y después del Mundial.

Por un lado, celebridades y usuarios de diferentes países compartieron mensajes festejando la derrota de la Selección. Por otro, aparecieron publicaciones con críticas y burlas específicamente dirigidas hacia los argentinos.

La agresión contra hinchas en el subte sumó ahora una dimensión mucho más preocupante al fenómeno.

Aunque resulta difícil hablar de una corriente generalizada contra todo un país, la acumulación de publicaciones, provocaciones y episodios de violencia abrió un interrogante que se instaló con fuerza tras la final: ¿existe realmente una nueva ola anti-Argentina o se trata de una rivalidad futbolística que escaló demasiado?